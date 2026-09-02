CEMACO estrena tienda en el oriente de Guatemala

Empresas & Management

Ubicada en la nueva Plaza Girasoles, la nueva tienda ofrece una experiencia de compra integral en un espacio de 6,000 metros cuadrados.

Por revistaeyn.com El crecimiento del oriente de Guatemala suma un nuevo impulso con la llegada de CEMACO a Chiquimula, una apertura que representa una de las inversiones comerciales más importantes para la región y que responde a la creciente demanda de espacios especializados para el hogar, los proyectos de construcción y la vida en familia. Ubicada en la nueva Plaza Girasoles, la nueva tienda ofrece una experiencia de compra integral en un espacio de 6,000 metros cuadrados.

Con esta apertura, los habitantes de Chiquimula, Zacapa, Esquipulas, Ipala, Camotán y municipios cercanos podrán encontrar en un solo lugar productos para equipar, remodelar y construir sus hogares, así como soluciones para proyectos de construcción, artículos de decoración, jardinería, organización, ferretería y productos de temporada. Además, contará con las tiendas Juguetón y Bebé Juguetón, que ofrecerán una amplia variedad de juguetes, artículos para bebés y productos especializados para acompañar cada etapa del crecimiento de los más pequeños, ampliando la experiencia de compra para las familias de la región. La llegada de CEMACO también representa un impacto positivo para la economía local con la generación de más empleos para la región de oriente del país, fortaleciendo el desarrollo comercial del departamento y ampliando el acceso de miles de familias a una oferta especializada sin necesidad de desplazarse hacia otras ciudades.