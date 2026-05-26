Incertidumbre global impulsa al oro, aunque tasas altas limitan nuevas alzas

Finanzas

El petróleo continúa en niveles elevados frente a los promedios previos al conflicto, situación que mantiene vivas las preocupaciones inflacionarias a escala global.

Por revistaeyn.com El precio del oro inició la semana con una recuperación importante al alcanzar la zona de los US$4,580 por onza, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre la política monetaria internacional. El comportamiento del metal precioso confirma que continúa siendo uno de los principales activos refugio para los inversionistas en momentos de volatilidad global. De acuerdo con Antonio Di Giacomo, analista senior de mercado de XS.com, el repunte estuvo relacionado con las expectativas de una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán, un factor que ayudó a mejorar parcialmente el sentimiento de los mercados financieros.

“El oro inició la semana con una fuerte recuperación y alcanzó la zona de los US$4,580 dólares por onza, reflejando que el mercado sigue viendo al metal precioso como uno de los principales refugios en medio de la incertidumbre global”, señaló Di Giacomo. El analista explicó que las señales diplomáticas entre Washington y Teherán han generado expectativas de una reducción de tensiones en Medio Oriente, una región clave para el mercado energético mundial. Esto también tuvo efectos sobre los precios del petróleo, debido a la posibilidad de una mayor estabilidad en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el especialista advirtió que el petróleo continúa en niveles elevados frente a los promedios previos al conflicto, situación que mantiene vivas las preocupaciones inflacionarias a escala global. “Un costo energético más alto puede trasladarse al transporte, a la manufactura y al consumo, manteniendo presiones sobre la inflación global”, afirmó el experto de XS.com. El entorno inflacionario ha reforzado la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo. Según Di Giacomo, este escenario representa uno de los principales obstáculos para nuevas alzas agresivas del oro.