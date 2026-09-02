Panamá: Zona Franca Pesquera del Pacífico procesa 300.000 libras de pescado semanales

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A un año del inicio de sus operaciones, el complejo genera alrededor de 140 empleos y mantiene presencia comercial en países como: Estados Unidos, España, Nicaragua y Chile, además de otros mercados internacionales.

Por revistaeyn.com La Zona Franca Pesquera del Pacífico, ubicada en Tanara, distrito de Chepo, Panamá, continúa fortaleciendo su capacidad productiva y exportadora, con aproximadamente 300.000 libras semanales de pescado congelado procesado y operaciones dirigidas hacia mercados de América, Europa y Asia. A un año del inicio de sus operaciones, el complejo genera alrededor de 140 empleos y mantiene presencia comercial en países como: Estados Unidos, España, Nicaragua y Chile, además de otros mercados internacionales.

La zona franca está integrada por empresas como Corporación Pesquera del Istmo, Biorenewal Rendering y Servicios Francos, dedicadas al procesamiento de productos pesqueros, aprovechamiento de subproductos y desarrollo de servicios comerciales. “Este tipo de proyecto que genera empleos directos e indirectos, muestra cómo una decisión de esta administración puede abrir nuevas actividades alrededor de lo que una región produce: procesamiento, transporte, logística, servicios, exportaciones y empleo”, expresó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante el Consejo de Gabinete Extraordinario Ampliado en Tortí, Chepo. El gerente administrativo de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, Edgardo Pérez, explicó que el proyecto está orientado a facilitar la instalación de empresas vinculadas con la adecuación, procesamiento y transformación de productos para su posterior comercialización, en este caso el pescado y derivados.