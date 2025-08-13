Costa Rica: transporte público alcanza 35 millones de transacciones con tecnología depago sin contacto

Por revistaeyn.com

La digitalización del transporte público en Costa Rica sigue avanzando. El Banco Central, a junio del 2025 el sistema de pagos sin contacto implementado en trenes y autobuses de la Gran Área Metropolitana (GAM) ha alcanzado 35 millones de transacciones procesadas, lo que representa un desplazamiento total de billetes y monedas por más de ₡15 mil millones, evidenciando la rápida adopción por parte de los usuarios y la facilidad que ofrecen los pagos sin contacto para satisfacer las necesidades de pago en su vida diaria.

El total de transacciones procesadas a esa fecha se ejecutaron a través de tecnología de pago sin contacto en 1.488 autobuses de 37 empresas de transporte masivo de pasajeros que operan con el sistema en la GAM.