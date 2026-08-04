Guatemala: Exportación de aguacate Hass crecería en 20.000 toneladas hacia 2028

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Según datos del Banco de Guatemala, las exportaciones de este producto generaron cerca de US$17 millones al cierre de 2025. Los Países Bajos concentran el 50 % de las compras, seguidos por Honduras, Reino Unido, El Salvador, Italia y Bélgica...

Por revistaeyn.com El dinamismo de la industria del aguacate Hass en Guatemala apunta a consolidar al país como un actor cada vez más relevante en el comercio internacional de esta fruta. El sector proyecta incorporar hasta 20,000 toneladas adicionales para exportación hacia 2028, impulsado por nuevas áreas de cultivo, la incorporación de productores y una demanda global que continúa en ascenso. El crecimiento esperado responde al interés de los agricultores por ampliar la producción de aguacate Hass y al comportamiento favorable del mercado internacional, donde el consumo sigue aumentando debido a la preferencia por alimentos saludables y de alto valor nutricional.

Actualmente, Europa continúa siendo el principal destino del aguacate guatemalteco. Según datos del Banco de Guatemala, las exportaciones de este producto generaron cerca de US$17 millones al cierre de 2025. Los Países Bajos concentran el 50 % de las compras, seguidos por Honduras, Reino Unido, El Salvador, Italia y Bélgica. El presidente del Comité de Aguacate de AGEXPORT y director del Congreso Nacional de Aguacate, Freddy Hochstetter, destacó que la industria ha logrado posicionarse durante la última década gracias a la calidad del producto. Las perspectivas internacionales también respaldan el optimismo del sector. Las estimaciones del mercado global prevén un crecimiento cercano al 7 % anual entre 2023 y 2030, impulsado por una demanda sostenida en distintos continentes. En el ámbito local, la producción registra un crecimiento anual de entre 15 % y 20 %, porcentaje que podría elevarse hasta el 25 % conforme entren en producción las nuevas plantaciones. No obstante, el sector reconoce que la expansión dependerá del cumplimiento de exigencias cada vez mayores en materia sanitaria, fitosanitaria, sostenibilidad y trazabilidad, requisitos indispensables para acceder a los mercados más competitivos.