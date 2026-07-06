La piña panameña gana espacio en Canadá con exportaciones en crecimiento

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De acuerdo con información divulgada por la Embajada de Panamá en Canadá, hasta la fecha ya se han enviado siete contenedores de piña al mercado canadiense.

Por revistaeyn.com La oferta exportable de Panamá continúa ampliando su presencia en el mercado canadiense con el ingreso de la piña panameña a las tiendas Costco de Toronto, un avance que refleja el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países y abre nuevas oportunidades para el sector agroexportador nacional. El logro es resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), por medio de la Embajada de Panamá en Canadá, y productores nacionales, quienes articularon esfuerzos para responder al interés de un comprador canadiense en adquirir frutas procedentes del país centroamericano.

De acuerdo con información divulgada por la Embajada de Panamá en Canadá, hasta la fecha ya se han enviado siete contenedores de piña al mercado canadiense. Además, las exportaciones mantienen una tendencia de crecimiento, con un ritmo actual de tres contenedores por semana y perspectivas de ampliar la distribución hacia un mayor número de tiendas, así como extender los envíos al oeste de Canadá durante los próximos meses. El director Nacional de Exportaciones del MICI, Eric Dormoi, explicó que este resultado comenzó a gestarse cuando un comprador canadiense manifestó su interés en importar frutas panameñas. A partir de ese acercamiento, la Embajada de Panamá en Canadá y la Dirección Nacional de Exportaciones del MICI identificaron a productores con capacidad exportadora y facilitaron el contacto comercial que permitió concretar las primeras ventas.