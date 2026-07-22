Panamá y Brasil impulsan agenda para promover inversiones y cooperación

El encuentro se realizó con el propósito de ampliar la agenda bilateral entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación, especialmente en sectores con alto potencial de crecimiento como la industria y la agroindustria.

Los ministros de Comercio e Industrias (MICI) y de Desarollo Agropecuario (MIDA) de Panamá, Julio Moltó y Roberto Linares ,respectivamente, sostuvieron una reunión con una delegación de Brasil encabezada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Cléber Soares.

Los equipos técnicos de ambas instituciones presentaron las ventajas competitivas que ofrece Panamá como plataforma regional para la inversión y los negocios, gracias a su ubicación estratégica, conectividad, infraestructura logística y acceso preferencial a los mercados de Centroamérica y el Caribe.

Durante la reunión también se destacó que la incorporación de Panamá al MERCOSUR como Estado Asociado fortalece las oportunidades para profundizar la relación económica con Brasil y posiciona al país como un centro de distribución y operaciones para las empresas brasileñas interesadas en expandirse hacia la región.

Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para promover proyectos que impulsen el desarrollo productivo, atraigan nuevas inversiones y generen beneficios concretos para ambas naciones, especialmente mediante la creación de empleos de calidad y mayores oportunidades económicas.