El trabajo doméstico equivale a más de una quinta parte de la economía de Costa Rica

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa uno de los principales pilares de la economía costarricense, aunque tradicionalmente ha permanecido fuera de las estadísticas económicas oficiales.
Así lo evidencian los resultados de la Cuenta extendida del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (CTDCNR-E) 2022, divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que cuantifican por primera vez de manera integrada el aporte de estas labores al sistema de cuentas nacionales.
De acuerdo con el informe, el valor agregado generado por estas actividades alcanzó aproximadamente US$18.500 millones. Este monto representó el 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 17,7% del PIB ampliado, lo que convierte al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la actividad económica con mayor valor agregado dentro del marco extendido de las cuentas nacionales.
"Este resultado lo ubica como la actividad económica con mayor valor agregado dentro del marco extendido de las cuentas nacionales", destacó el BCCR.
La investigación amplía el alcance de las cuentas nacionales al incorporar el valor económico de los servicios que los miembros de los hogares realizan sin recibir remuneración, como la preparación de alimentos, el cuidado de personas, la limpieza del hogar y otras tareas indispensables para el bienestar familiar y el funcionamiento de la economía.
En términos de producción, los servicios domésticos y de cuidado alcanzaron cerca de US$27.000 millones, posicionándose como la segunda actividad con mayor producción del país, únicamente superada por la industria manufacturera y por encima de otros como Actividades profesionales, administrativas y de apoyo; Educación y salud; y Comercio.
La preparación de alimentos concentró el 47,2 % de la producción total de estos servicios, seguida por la limpieza, mantenimiento de bienes y administración del hogar con 25,7 %. El cuidado de personas representó el 11,3 %, los traslados el 8,3 %, la limpieza y mantenimiento del vestido el 6,4 %, mientras que los servicios comunitarios y voluntarios aportaron el 1,1 %, apunta el BCCR.
"La Cuenta extendida del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado constituye una extensión del marco central de las cuentas nacionales y permite reconocer y cuantificar el valor económico de estos servicios, los cuales, aunque son esenciales para el bienestar de los hogares y el funcionamiento de la sociedad, no se registran dentro de las cuentas nacionales tradicionales", señaló el Banco Central.
El estudio también muestra que, al incorporar estas actividades, la producción de los hogares pasa de US$23.400 millones a US$50.400 millones, reflejando la verdadera dimensión económica de estas labores.
Asimismo, el gasto asociado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representó el 36,8 % del consumo total de los hogares, mientras que el 69 % de su producción correspondió al valor agregado generado por el trabajo de los integrantes del hogar y el 31 % restante al consumo de bienes y servicios necesarios para realizar estas actividades.