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El trabajo doméstico equivale a más de una quinta parte de la economía de Costa Rica

En términos de producción, los servicios domésticos y de cuidado alcanzaron cerca de US$27.000 millones, posicionándose como la segunda actividad con mayor producción de Costa Rica, únicamente superada por la industria manufacturera.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa uno de los principales pilares de la economía costarricense, aunque tradicionalmente ha permanecido fuera de las estadísticas económicas oficiales. Así lo evidencian los resultados de la Cuenta extendida del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (CTDCNR-E) 2022, divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que cuantifican por primera vez de manera integrada el aporte de estas labores al sistema de cuentas nacionales.

De acuerdo con el informe, el valor agregado generado por estas actividades alcanzó aproximadamente US$18.500 millones. Este monto representó el 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 17,7% del PIB ampliado, lo que convierte al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la actividad económica con mayor valor agregado dentro del marco extendido de las cuentas nacionales. "Este resultado lo ubica como la actividad económica con mayor valor agregado dentro del marco extendido de las cuentas nacionales", destacó el BCCR. La investigación amplía el alcance de las cuentas nacionales al incorporar el valor económico de los servicios que los miembros de los hogares realizan sin recibir remuneración, como la preparación de alimentos, el cuidado de personas, la limpieza del hogar y otras tareas indispensables para el bienestar familiar y el funcionamiento de la economía. En términos de producción, los servicios domésticos y de cuidado alcanzaron cerca de US$27.000 millones, posicionándose como la segunda actividad con mayor producción del país, únicamente superada por la industria manufacturera y por encima de otros como Actividades profesionales, administrativas y de apoyo; Educación y salud; y Comercio.