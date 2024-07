Pantalla azul de la muerte: claves del fallo tecnológico que paralizó aeropuertos, bancos y medios de comunicación

'La pantalla azul de la muerte' (BSoD, Blue Screen of Death, en sus siglas en inglés) aparece cuando el sistema operativo de Microsoft Windows no puede recuperarse de un error del sistema o considera que no va a poder hacerlo. Y se detiene, se congela, no puede seguir funcionando.