Warner Bros. Discovery: demanda de Paramount Skydance no tiene fundamento

POR EFE Warner Bros. Discovery (WBD) dijo este lunes que la demanda de Paramount Skydance (PSKY) en su contra, en la que esa empresa le exige información sobre la oferta de compra que le hizo Netflix carece de fundamento. WBD respondió a la demanda, presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware, señalando que después de seis semanas de conversaciones PSKY no ha mejorado su propia oferta "ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias" que tiene. PSKY "busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes", indica además la comunicación, de acuerdo con la revista Variety.

"A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix", agrega. En una carta enviada este lunes a los accionistas de WBD, el CEO de PSKY, David Ellison, informó de la demanda, en la que pide al tribunal que "ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta". La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount, de 30 dólares por acción. WBD acordó vender su negocio de streaming y estudios a Netflix por 72.000 millones de dólares, y podo después Paramount hizo una oferta pública hostil. La demanda de Paramount, que nombra a varios miembros de la junta directiva de WBD como acusados, busca obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.