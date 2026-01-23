Empresas & Management

Netflix dice que la oferta de Paramount 'no pasa la prueba de olfateo'

El consejo de administración de Warner Bros rechazó a principios de este mes una oferta enmendada de Paramount que incluía US$40.000 millones en capital, garantizada personalmente por el padre del cofundador de Oracle y CEO de Paramount, David Ellison, Larry Ellison.

Por revistaeyn.com El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, dijo que la compañía va en camino de ganar el respaldo de los accionistas de Warner Bros Discovery para su oferta de US$82.700 millones por los estudios de cine y televisión de la compañía, añadiendo que la oferta rival de Paramount "no pasa la prueba de olfateo". Peters señaló que solo se había presentado un número "muy pequeño" de acciones de WBD en apoyo a la hostil oferta de US$108.000 millones de Paramount por toda la empresa.

Netflix, Warner Brothers y Paramount Skydance no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual. Peters afirmó que la oferta revisada tenía "mayor certeza en el acuerdo" que la oferta de Paramount, financiada en parte con US$55.000 millones en deuda, y subrayó la solidez del balance de Netflix, añadió el periódico.