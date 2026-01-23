Netflix dice que la oferta de Paramount 'no pasa la prueba de olfateo'

Por revistaeyn.com
El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, dijo que la compañía va en camino de ganar el respaldo de los accionistas de Warner Bros Discovery para su oferta de US$82.700 millones por los estudios de cine y televisión de la compañía, añadiendo que la oferta rival de Paramount "no pasa la prueba de olfateo".
Peters señaló que solo se había presentado un número "muy pequeño" de acciones de WBD en apoyo a la hostil oferta de US$108.000 millones de Paramount por toda la empresa.
Netflix, Warner Brothers y Paramount Skydance no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.
Peters afirmó que la oferta revisada tenía "mayor certeza en el acuerdo" que la oferta de Paramount, financiada en parte con US$55.000 millones en deuda, y subrayó la solidez del balance de Netflix, añadió el periódico.
El consejo de administración de Warner Bros rechazó a principios de este mes una oferta enmendada de Paramount que incluía US$40.000 millones en capital, garantizada personalmente por el padre del cofundador de Oracle y CEO de Paramount, David Ellison, Larry Ellison.
"Sin Larry Ellison financiando esto de forma independiente, no hay ninguna posibilidad de que Paramount pueda llevarlo a cabo", añadió Peters.
Paramount Skydance prorrogó el plazo de su hostil oferta pública de adquisición para Warner Bros Discovery hasta el 20 de febrero, poco después de que Netflix revisara su oferta de US$82.700 millones de dólares para pasar a la venta íntegramente en efectivo con la esperanza de acelerar el cierre del acuerdo y ofrecer mayor seguridad financiera a los inversores preocupados por su anterior acuerdo de acciones y efectivo.