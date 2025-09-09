Más de un siglo forjando relaciones de valor y confianza

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Con el respaldo de más de 139 años en el mercado, y la expansión a más de 35 países, para Castillo Hermanos la confianza es un pilar transversal en su estrategia de negocios, la cual se manifiesta a través de las relaciones sólidas y duraderas que ha forjado con sus consumidores y en las comunidades en las que opera.

Teniendo como eje de sus operaciones el propósito corporativo “Combinamos innovación y pasión para compartir y celebrar todos los momentos de tu vida, generando bienestar y desarrollo sostenible”, el conglomerado se ha enfocado en generar confianza a través de sus valores: respeto, integridad, pasión y sostenibilidad.

A lo interno, la compañía fomenta la confianza a través del liderazgo efectivo, para empoderar a sus equipos de trabajo e impulsar su crecimiento. También aplica la innovación para aumentar la competitividad, a través de iniciativas como el Innovation Lab, un espacio propio para desarrollar nuevas ideas y tecnologías; y The Corporate Venture Fund, para explorar e integrar innovaciones externas que impulsan el crecimiento de la compañía.

A nivel externo, la compañía sabe que la confianza genera un vínculo emocional con los consumidores, lo que se traduce en fidelidad alargo plazo. De esta manera, marcas como Cerveza Gallo, Agua Pura Salvavidas e Incaparina han acompañado a generaciones y se mantienen líderes en sus categorías.

La compañía tiene el 80 % de participación de mercado en cervezas en Guatemala y es la número uno en jugos y néctares en Centroamérica. Además, la confianza en su calidad y gestión ha facilitado alianzas estratégicas que propician su expansión internacional, como Pascual, en Europa, y la más reciente en Estados Unidos con Harvest Hill.

A través de la confianza Castillo Hermanos también logra un impacto social positivo, al impulsar iniciativas orientadas a fortalecer su imagen como empresa comprometida con el bienestar colectivo. Gracias a esta visión, han nacido programas como Guatemaltecos por la Nutrición, creado para reducir la desnutrición crónica en Guatemala, beneficiando a más de 5.000 personas desde su fundación.

También Fortifik2, que impulsa el bienestar de los colaboradores al mejorar la nutrición y el desarrollo de sus hijos, durante los primeros 1.000 días de vida. También destaca la labor de la Fundación Castillo Córdova, la cual ha enfocado su laboren educación, nutrición y atención de emergencias ocasionadas por desastres naturales como incendios forestales, derrumbes, hambre estacional y tormentas. A la fecha ha beneficiado a más de 750.000 personas.

Asimismo, el compromiso del conglomerado con la educación queda en evidencia con el Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdova, considerado un referente de excelencia académica y valores, que ha formado líderes y agentes transformadores de la sociedad desde 1963.

TENDENCIAS EN CASTILLO HERMANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA

01. SOSTENIBILIDAD: La firma de compromisos globales y la inversión en reciclaje, reforestación y desarrollo social, responden a la demanda de consumidores y socios por prácticas responsables.

02. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: La estrategia Data Driven y el uso de inteligencia artificial permiten decisiones más informadas y visibles.

03. CULTURA ORGANIZACIONALCENTRADA EN EL COLABORADOR: La gestión del desempeño para conformar equipos altamente capacitados, y la formación continua refleja una evolución hacia una cultura más humana y confiable.

