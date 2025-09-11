Penumbra instalará en Costa Rica su nueva planta de manufactura

A través de esta inversión, la multinacional de origen estadounidense proyecta generar más de 200 nuevos empleos en puestos de liderazgo, manufactura, ingeniería y operaciones, así como contratar profesionales de diferentes áreas.

La moderna instalación se ubicará en Zona Franca La Lima (ZFLL), en Cartago y está prevista para iniciar operaciones en 2027.

“ Penumbra se establecerá en Costa Rica para apoyar la creciente adopción global de nuestra tecnología de trombectomía por vacío asistida por computadora (CAVT, por sus siglas en inglés)”, señaló Adam Elsesser, CEO de Penumbra, Inc.

Costa Rica suma una nueva empresa del sector Ciencias de la vida. Penumbra, Inc. eligió este país para instalar su nueva planta de manufactura, como parte de su proceso de expansión global.

“Costa Rica ha sido reconocida por su mano de obra calificada y su infraestructura de manufactura de alta calidad. Con la presencia en Costa Rica, Penumbra estará en una posición óptima para su crecimiento futuro en todo el mundo, brindando a más pacientes un mayor acceso a nuestras tecnologías avanzadas para tratar condiciones complejas relacionadas con enfermedades vasculares”, añadió su CEO.

Con esta expansión se evidencia la consolidación del país como un destino estratégico para atraer inversión, el resultado de una combinación entre talento humano altamente calificado, un entorno institucional confiable y un régimen de zona franca que ha demostrado ser una herramienta eficaz para atraer y escalar operaciones de valor agregado, comentó el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Por su parte, Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) indicó que, "el anuncio de Penumbra, Inc. implica una operación de alta sofisticación dentro del ecosistema de dispositivos médicos que alberga el país".

Este sector concentra a más de 95 empresas en Costa Rica. "Esta nueva inversión refleja la confianza que las empresas depositan en Costa Rica como un destino competitivo, innovador y sostenible para la inversión extranjera", apuntó López.

Penumbra, Inc., con casa matriz en California, Estados Unidos, es la empresa líder mundial en trombectomía -procedimiento quirúrgico diseñado para eliminar coágulos de sangre-.

La empresa está enfocada en desarrollar tecnologías innovadoras para tratar afecciones médicas complejas como el accidente cerebrovascular isquémico, el tromboembolismo venoso (incluida la embolia pulmonar) y la isquemia aguda de las extremidades.







