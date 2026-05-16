Podcast "Pensar en Voz Alta" destaca en los Hermes Creative Awards 2026

Por revistaeyn.com

El podcast "Pensar en Voz Alta" obtuvo la distinción de oro en los Hermes Creative Awards 2026, una de las competencias más prestigiosas de la industria creativa a nivel internacional, que reconoce a los profesionales involucrados en la conceptualización y diseño de medios tradicionales y emergentes, al tiempo que promueve los esfuerzos filantrópicos de los profesionales del sector.

El espacio es creado y conducido por el consultor internacional Thony Da Silva Romero, CEO y socio de la firma PIZZOLANTE.

Se trata de un esfuerzo sin fines de lucro en el que Da Silva comparte, desde su experiencia, aprendizajes, mejores prácticas y reflexiones sobre la gestión de intangibles, el mundo corporativo y la vida empresarial.

Transmitido por primera vez a inicios de 2021, el podcast llega este año al final de su quinta temporada con 73 episodios y 7 premios internacionales, consolidándose como uno de los más galardonados de la región.

La edición 2026 de los Hermes Awards atrajo más de 6.000 postulaciones provenientes de todo Estados Unidos, Canadá y más de 24 países. Cada postulación fue evaluada por profesionales de la industria en busca de trabajos que superen altos estándares de excelencia y establezcan referentes para el sector. Los ganadores fueron seleccionados en múltiples categorías que abarcan publicidad, publicaciones, branding, marketing integrado, relaciones públicas y comunicaciones, medios electrónicos y trabajo pro-bono.