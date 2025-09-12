Oro para "Pensar en Voz Alta", el podcast de Thony Da Silva

Empresas & Management

El podcast conducido por el CEO y Socio de la firma PIZZOLANTE resultó ganador del Gold Stevie Award en la categoría “Mejor Podcast de Negocios”, entregado en la vigésima segunda edición de los International Business Awards.

Por revistaeyn.com Cuando los negocios y el podcast se juntan se puede crear una buena fórmula. Esto nos lo demuestra "Pensar en Voz Alta", el podcast creado, producido y conducido por el consultor internacional Thony Da Silva Romero, CEO y Socio de la firma PIZZOLANTE. Por segundo año consecutivo, este espacio resultó ganador del Gold Stevie Award en la categoría “Mejor Podcast de Negocios”, en la vigésima segunda edición de los International Business Awards, uno de los premios empresariales más prestigiosos del mundo.

“Una rara combinación de rigor intelectual y visión empresarial, presentada en un formato accesible y atractivo.”, “Un ejemplo de cómo el liderazgo de pensamiento regional puede escalar con propósito, claridad e impacto.”, y “Un podcast maduro, galardonado, que aporta claridad y visión crítica a los temas de negocios y sostenibilidad, destacado por su profundidad estratégica y relevancia cultural”, entre tantos otros comentarios del jurado calificador. Para la decisión de este año, se recibieron postulaciones de organizaciones e individuos provenientes de 78 países y territorios. Los ganadores fueron determinados por el puntaje promedio otorgado por más de 250 ejecutivos de todo el mundo, quienes participaron en el proceso de evaluación entre los meses de mayo y julio.