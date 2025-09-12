Oro para "Pensar en Voz Alta", el podcast de Thony Da Silva

Por revistaeyn.com
Cuando los negocios y el podcast se juntan se puede crear una buena fórmula. Esto nos lo demuestra "Pensar en Voz Alta", el podcast creado, producido y conducido por el consultor internacional Thony Da Silva Romero, CEO y Socio de la firma PIZZOLANTE.
Por segundo año consecutivo, este espacio resultó ganador del Gold Stevie Award en la categoría “Mejor Podcast de Negocios”, en la vigésima segunda edición de los International Business Awards, uno de los premios empresariales más prestigiosos del mundo.
“Una rara combinación de rigor intelectual y visión empresarial, presentada en un formato accesible y atractivo.”, “Un ejemplo de cómo el liderazgo de pensamiento regional puede escalar con propósito, claridad e impacto.”, y “Un podcast maduro, galardonado, que aporta claridad y visión crítica a los temas de negocios y sostenibilidad, destacado por su profundidad estratégica y relevancia cultural”, entre tantos otros comentarios del jurado calificador.
Para la decisión de este año, se recibieron postulaciones de organizaciones e individuos provenientes de 78 países y territorios.
Los ganadores fueron determinados por el puntaje promedio otorgado por más de 250 ejecutivos de todo el mundo, quienes participaron en el proceso de evaluación entre los meses de mayo y julio.
Este reconocimiento se suma a dos Gold Muse Creative Awards (2023/2024) y dos Stevie Awards recibidos en 2021 (bronce) y 2024 (oro), consolidando una trayectoria que inició con un objetivo sencillo, abrir un espacio donde ideas y reflexiones sobre estrategia, liderazgo, reputación y sostenibilidad se compartieran con sencillez, de forma concreta, clara y directa, pero también con cercanía y pertinencia a la realidad latinoamericana.
La primera emisión se dio en 2021 y en cada temporada se presenta como un recurso útil para profesionales de distintas áreas, donde encuentran en cada episodio disponible en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music (entre otras plataformas), ideas claras, marcos prácticos y reflexiones accionables.
"Pensar en Voz Alta Podcast" es un espacio dedicado a divulgar contenidos relacionados a la delicada tarea de gestionar intangibles en favor de la reputación y sostenibilidad empresarial.