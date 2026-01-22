JPMorganChase prevé un recorte de empleo en banca por la Inteligencia Artificial

POR EFE

El presidente de JPMorganChase, Jamie Dimon, ha asegurado en el Foro de Davos que la implantación de la Inteligencia Artificial repercutirá negativamente en el mercado de trabajo del sector bancario, en el que "en cinco años veremos muchos menos empleados que ahora".

Durante su participación en el Foro Económico de Davos, Dimon se ha mostrado convencido de que el sector bancario será "mucho mayor que ahora" dentro de cinco años, aunque ha admitido que el número de empleados será menor.