Los temas más consultados de Wikipedia en 2025

Por revistaeyn.com

El Top 20 de los artículos más leídos de Wikipedia (en inglés) de 2025 se centran en temáticas como política, cultura popular y pérdida. El portal presenta datos y temas en más de 300 idiomas y se consolida como repositorio mundial.

El artículo más leído en la Wikipedia en inglés este año trata sobre Charlie Kirk, un activista político, empresario y personalidad mediática estadounidense que fue asesinado en septiembre durante un debate universitario que él mismo organizó.

En el segundo puesto aparece un artículo que nunca ha estado por debajo del tercer lugar en la lista anual de artículos más leídos de Wikipedia: el de los obituarios del año. Este artículo anual es actualizado por los editores cuando encuentran obituarios publicados tras la muerte de personas notables, uno de esos decesos fue el del Papa Francisco. El primer Sumo Pontífice de origen latinoamericano quien ostentó el cargo por 12 años antes de fallecer en abril pasado.