Próspera ZEDE redujo 85 % el monto reclamado en arbitraje contra Honduras

Empresas & Management

El conflicto de la firma Honduras Próspera Inc. se centra en el denominado proyecto de zona especial Próspera ZEDE, una de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) establecidas en Honduras.

Por revistaeyn.com La Procuraduría General de la República de Honduras (PGR) ha dado a conocer que el monto reclamado por la firma Honduras Próspera Inc. en el arbitraje iniciado contra el Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se redujo su cifra original de US$10.775 millones a US$1.630 millones. —una caída estimada del 85 %—. En el documento, el Estado hondureño considera esta reducción como una señal de que la posición jurídica de Honduras frente al arbitraje era “sólida” y valida la decisión de defenderse ante lo que catalogan como un “arbitraje injusto e improcedente”.

Además, la PGR acusa que el mecanismo arbitral fue objeto de “instrumentalización” y que las cifras originales respondían a “especulaciones sin sustento jurídico”. El conflicto se centra en el denominado proyecto de zona especial Próspera ZEDE, una de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) establecidas en Honduras. En su momento, Honduras Próspera alegó que la derogación del régimen especial para las ZEDE vulneró sus derechos de inversión y estabilidad jurídica, por lo que elevó su reclamo ante el CIADI. Por su parte, el Estado respondió que el marco legal de las ZEDE había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras con efecto “ex tunc” el 20 de septiembre de 2024, señalando que ello debilitaba la base de la demanda.