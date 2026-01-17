Trump invierte en Netflix y Warner Bros. tras anunciarse el megaacuerdo

Empresas & Management

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió bonos corporativos de Netlfix y Warner Bros. Discovery (WBD) valorados en un millón de dólares cada uno, días después de que ambos titanes del entretenimiento anunciaran el megaacuerdo de fusión. Un informe financiero publicado por la Casa Blanca expuso dos tramos de bonos de Netflix valorados entre US$250.000 y US$500.000 cada uno, y realizados el 12 y 16 de diciembre.

Entre las casi 200 transacciones realizadas por el mandatario estadoundiense entre el pasado 14 de noviembre y el 19 de diciembre que figuran en el documento, destaca otra tanta de bonos de Discovery Communications LLC, subsidiaria de WBD, por el mismo monto y efectuados el mismo día que las compradas al coloso del entretenimiento. Netflix y WBD llegaron el pasado 5 de diciembre a un acuerdo de compra inicial que alcazaba los US$82.700 millones con una combinación de efectivo, acciones y deuda. La oferta del coloso del entretenimiento, de US$27,75 por acción, incluye US$23,25 por acción de WBD en efectivo y US$4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.