Empresas & Management

Warner Bros rechaza la oferta de Paramount, pero se mantiene abierta a una propuesta final

Warner Bros, que ha rechazado las propuestas de Paramount para adquirir la totalidad de la compañía, continúa adelante con la votación sobre la oferta de Netflix, prevista para el 20 de marzo.

Por revistaeyn.com Warner Bros Discovery rechazó la más reciente oferta hostil de Paramount Skydance, que proponía pagar 30 dólares por acción, aunque concedió al estudio de Hollywood un plazo de siete días para presentar una propuesta “mejor y definitiva” por la compañía propietaria de HBO Max y la franquicia de “Harry Potter”. Según Warner Bros, Paramount insinuó de manera informal un precio incluso mayor, de US$31 por acción, aparentemente con la intención de atraer a la junta directiva a la mesa de negociación.

Sin embargo, la respuesta de Warner Bros sugiere que la empresa prefiere concretar su acuerdo con Netflix, por lo que las probabilidades de cambiar de socio serían reducidas. Paramount tiene hasta el 23 de febrero para formular una nueva oferta, la cual Netflix podrá igualar conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo de fusión, indicó Warner Bros, reporta Reuters. "Nuestra Junta Directiva no ha determinado que su propuesta tenga probabilidades razonables de derivar en una transacción superior a la fusión con Netflix", señalaron el presidente de Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., y el director ejecutivo, David Zaslav, en una carta enviada el martes al directorio de Paramount. "Seguimos recomendando y mantenemos un firme compromiso con nuestra transacción con Netflix", añadieron. Ambos gigantes de los medios han competido por el control de Warner Bros, sus estudios principales de cine y televisión y su amplio catálogo de contenidos, en una disputa que pone de relieve lo elevado de las apuestas en un sector del entretenimiento que atraviesa cambios acelerados.

De concretarse un acuerdo exitoso, el comprador obtendría la propiedad de la vasta biblioteca cinematográfica y televisiva de Warner Bros, que incluye clásicos como “Casablanca” y “Citizen Kane”, así como producciones de gran popularidad como “Friends” y “Batman”. En su carta, Warner Bros indicó que esperaría una oferta superior a US$31 por acción, más aún considerando que un asesor financiero de Paramount comunicó verbalmente que, si se reabrían las conversaciones, la compañía aceptaría ese precio, aunque no sería su propuesta final.

VOTACIÓN DE ACCIONISTAS