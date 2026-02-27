Empresas & Management

Jack Dorsey elimina miles de empleos y todo es culpa de la Inteligencia Artificial

Dorsey, director ejecutivo de la empresa, explicó en X que la decisión de reducir la organización, de más de 10.000 personas a menos de 6.000, busca "aprovechar la IA para aumentar la eficiencia y la productividad".

POR EFE Block, la compañía de pagos fundada por el empresario Jack Dorsey que opera Square y Cash App, anunció este jueves un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo, cerca del 40 % de su plantilla, como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial optimice sus operaciones. En un comunicado, Dorsey, director ejecutivo de la empresa, explicó en X que la decisión de reducir la organización, de más de 10.000 personas a menos de 6.000, busca "aprovechar la IA para aumentar la eficiencia y la productividad". "Los sistemas de IA han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño usando estas herramientas puede hacer más y mejor", afirmó.

Las acciones de Block subían más de un 25 % en las operaciones postmercado después del anuncio. Dorsey, uno de los creadores de Twitter y Bluesky, agregó que optó por "un único recorte, profundo, en lugar de despidos graduales", para así "dar espacio a la compañía para crecer sin reaccionar constantemente a la presión del mercado". Se espera que la mayoría de los despidos se completen durante el primer semestre del año y que la empresa incurra en gastos de reestructuración de entre 450 y 500 millones de dólares.

Analistas citados por medios locales describieron la medida como un "momento seminal" en la era de la IA dentro del mundo corporativo, destacando que la reacción positiva del mercado refleja "expectativas de márgenes más altos en 2026 gracias a reducciones de plantilla". Block reportó ingresos de 6.250 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, por encima de las previsiones. De hecho, según Dorsey, "la decisión no refleja problemas financieros sino una estrategia proactiva para aprovechar la IA".