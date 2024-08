¿Qué cualidades busca el gerente de recursos humanos en candidatos a empleos?

El resumen de su currículum, encima de la sección de experiencias, ofrece la oportunidad de conectar los puntos entre sus diversas experiencias profesionales o explicar las brechas existentes. La sección "acerca de" en su LinkedIn es otra oportunidad para elaborar su narrativa y hacer saber a los reclutadores "cómo las cosas que has hecho te han convertido en el profesional que eres ahora", dice McCaskill. También puedes explicárselo en tu entrevista.

Tal vez cuando comenzó su carrera, no estaba seguro de si querría dedicarse a las ventas o al marketing, así que probó ambos. Tal vez tuvo que dejar su trabajo para cuidar a un familiar enfermo durante un año durante la pandemia. Tal vez hubo despidos en su empresa anterior.

No es raro que las personas tengan varios tipos de trabajos en su currículum y que tengan algunos períodos cortos en algunos de ellos.

"Las brechas profesionales no tienen el mismo impacto negativo que habrían tenido hace cinco años", dice como ejemplo. "Especialmente si tienes una razón realmente sucinta por la que tuviste una brecha en tu carrera". Dígales que estaba cuidando a ese padre anciano, que se tomó un año libre por salud mental, sea lo que sea.

Si ha saltado de una industria a otra o ha tenido períodos cortos en algunos puestos, puede decir: "esto es lo que obtuve de cada una de esas experiencias que me hace realmente bueno para este puesto ahora", dice McCaskill, y agrega que debes "explicarlo como si fuera una ventaja".

Haga lo que haga, no le des una razón para pensar que has hecho algo malo, dice. "No te disculpes por ello".

Con información de CNBC