JetSMART realiza actualización técnica de sus A320 por fallo reportado por Airbus

POR EFE La aerolínea de bajo costo JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, dijo este sábado que realiza una actualización técnica de sus aviones Airbus A320, luego de que el fabricante europeo reportara un fallo detectado en ese modelo. En un comunicado difundido en Buenos Aires, JetSMART Airlines indicó que el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), en relación con la Directiva de Aeronavegabilidad emitida este viernes, "avanza según lo programado y cumpliendo plenamente con las directrices correspondientes". "A la fecha, la aerolínea confirma que las operaciones se mantienen normales y sin impacto en los itinerarios de los vuelos", afirma el comunicado.

La aerolínea aseguró que "todas las acciones se han desarrollado dentro de los tiempos definidos por las autoridades y el fabricante, manteniendo la seguridad como su principal prioridad operacional". La compañía añadió que "continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad relevante conforme avance este proceso". Fundada en 2016, JetSMART Airlines opera unas 80 rutas domésticas e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador y su flota está integrada por 46 aviones Airbus A320 y A321. Este viernes, Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un A320 durante un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey, que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida. Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares, lo que ha llevado a Airbus a revisar sus equipos. Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.