Empleados buscan más que estabilidad: Realización personal gana importancia

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Los empleados que se sienten realizados tienen más del doble de probabilidades de visualizar una carrera significativa dentro de su empresa y muestran niveles mucho más altos de confianza, señala informe.

Por revistaeyn.com La idea de que el trabajo es únicamente un medio para obtener ingresos está quedando atrás. Un conjunto de estudios recientes revela que la “realización personal” ha escalado posiciones hasta convertirse en uno de los factores decisivos en la relación entre empresas y trabajadores, redefiniendo lo que se espera del empleo en el siglo XXI. Según un informe del Oliver Wyman Forum, basado en encuestas a cerca de 300,000 personas a nivel mundial, “la realización personal ha pasado del octavo lugar en 2021 a situarse como la segunda prioridad en el entorno laboral”. Este cambio la coloca prácticamente al mismo nivel que el equilibrio entre vida personal y trabajo, reflejando una transformación profunda en las expectativas de los empleados.

“El trabajo sigue siendo importante, pero ya no proporciona el sentido de identidad y pertenencia que ofrecía antes”, advierte el estudio. “En su lugar, emerge un nuevo acuerdo que prioriza el crecimiento personal, la formación continua y un liderazgo más humano”. Sin embargo, los datos muestran una brecha preocupante. El informe Global Talent Trends de Mercer señala que solo el 44% de los trabajadores afirma sentirse en plenitud dentro de su empleo, una caída significativa frente al 66% registrado en 2024. Además, un 26% admite que “no está satisfecho, pero permanecerá en su puesto por falta de alternativas”. Uno de los factores clave detrás de esta insatisfacción es la falta de oportunidades de desarrollo. “Menos de un tercio de los empleados cree estar recibiendo la formación que necesita”, mientras que apenas el 34 % accede mensualmente a instancias de aprendizaje, indica el Oliver Wyman Forum. Esta carencia se acentúa con la edad, afectando especialmente a generaciones mayores. “La desconexión entre lo que las empresas ofrecen y lo que los trabajadores realmente buscan en formación socava tanto la confianza como el compromiso”, subraya el informe. Mientras las organizaciones priorizan capacitaciones operativas, los empleados demandan habilidades en datos, liderazgo y competencias transversales que les permitan adaptarse a un entorno cambiante.