Por revistaeyn.com
Durante años, renunciar a una meta, un trabajo o un proyecto ha sido asociado con el fracaso. Sin embargo, saber cuándo dejar de insistir puede convertirse en una decisión estratégica para alcanzar el éxito, proteger la salud y concentrar los esfuerzos en objetivos que realmente valen la pena.
Esa es la premisa que plantea Lindsay Crouse, experiodista de The New York Times, en su libro The Case for Quitting: The Surprising Benefits of Opting Out, publicado en septiembre, en el que cuestiona la idea de que perseverar siempre es la mejor respuesta ante las dificultades.
Crouse reconoce que durante buena parte de su vida llevó esa filosofía al extremo. Se exigía hasta el agotamiento tanto en su trabajo como en sus entrenamientos de resistencia y maratones. Pese a conseguir objetivos que antes consideraba inalcanzables, sentía que nunca era suficiente y que sus esfuerzos terminaban por rendir menos resultados.
A partir de conversaciones con psicólogos, atletas de resistencia y personas que habían superado la adicción al trabajo, la autora sostiene que abandonar no necesariamente significa rendirse, sino reconocer cuándo un camino dejó de funcionar y es momento de buscar alternativas.
Crouse advierte que existe una percepción demasiado polarizada sobre la perseverancia y el abandono: mientras quienes nunca desisten suelen ser considerados exitosos, quienes deciden retirarse son vistos como personas que fracasaron.
Sin embargo, insistir en una meta que ya no ofrece resultados puede generar mayores pérdidas de tiempo, dinero, energía y bienestar emocional. La autora señala que, cuando una persona enfrenta dificultades, suele incrementar sus esfuerzos para conseguir el objetivo, aunque esa decisión no siempre resuelva el problema.
Para identificar cuándo la perseverancia se vuelve perjudicial, recomienda evaluar si alcanzar una meta se convierte en una necesidad cada vez más desesperada o si se continúa confiando en que el éxito está cerca, pese a que las evidencias indiquen lo contrario. También aconseja escuchar la opinión de amigos, quienes pueden ofrecer una perspectiva externa que muchas veces resulta difícil reconocer por cuenta propia.
Desde esta perspectiva, abandonar puede ser una de las decisiones más valientes, porque implica asumir la incertidumbre y confiar en la capacidad de encontrar nuevas oportunidades.
La clave, plantea Crouse, no está en dejar de perseguir objetivos, sino en reconocer cuándo insistir deja de acercarnos al éxito y cuándo cambiar de dirección puede ser la mejor decisión.
Con información de CNBC