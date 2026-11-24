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Existe una percepción demasiado polarizada sobre la perseverancia y el abandono: mientras quienes nunca desisten suelen ser considerados exitosos, quienes deciden retirarse son vistos como personas que fracasaron.

Por revistaeyn.com Durante años, renunciar a una meta, un trabajo o un proyecto ha sido asociado con el fracaso. Sin embargo, saber cuándo dejar de insistir puede convertirse en una decisión estratégica para alcanzar el éxito, proteger la salud y concentrar los esfuerzos en objetivos que realmente valen la pena. Esa es la premisa que plantea Lindsay Crouse, experiodista de The New York Times, en su libro The Case for Quitting: The Surprising Benefits of Opting Out, publicado en septiembre, en el que cuestiona la idea de que perseverar siempre es la mejor respuesta ante las dificultades.

Crouse reconoce que durante buena parte de su vida llevó esa filosofía al extremo. Se exigía hasta el agotamiento tanto en su trabajo como en sus entrenamientos de resistencia y maratones. Pese a conseguir objetivos que antes consideraba inalcanzables, sentía que nunca era suficiente y que sus esfuerzos terminaban por rendir menos resultados. A partir de conversaciones con psicólogos, atletas de resistencia y personas que habían superado la adicción al trabajo, la autora sostiene que abandonar no necesariamente significa rendirse, sino reconocer cuándo un camino dejó de funcionar y es momento de buscar alternativas. Crouse advierte que existe una percepción demasiado polarizada sobre la perseverancia y el abandono: mientras quienes nunca desisten suelen ser considerados exitosos, quienes deciden retirarse son vistos como personas que fracasaron.