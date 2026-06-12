Las personas exitosas toman tres decisiones incómodas para alcanzar sus metas, según experta

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Los profesionales más exitosos están dispuestos a tomar decisiones difíciles pensando en el largo plazo, incluso cuando estas generan incomodidad emocional.

Por revistaeyn.com El éxito profesional suele asociarse con talento, disciplina o una sólida ética de trabajo. Sin embargo, para la escritora y experta en estrategia profesional Dorie Clark, hay un factor menos visible que marca la diferencia entre quienes alcanzan resultados extraordinarios y quienes se quedan a medio camino: la disposición a enfrentar situaciones profundamente incómodas. Clark, quien impartió educación ejecutiva durante más de una década en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Duke, sostiene que los profesionales más exitosos están dispuestos a tomar decisiones difíciles pensando en el largo plazo, incluso cuando estas generan incomodidad emocional.

Una de las primeras acciones que distingue a los líderes y profesionales de alto desempeño es aprender a decir “no” a oportunidades que parecen atractivas. Aunque muchas personas creen que el éxito consiste en aprovechar todas las opciones disponibles, Clark afirma que la realidad es diferente. “Los mejores profesionales reconocen que necesitan dejar espacio en su agenda para las grandes oportunidades, y la única forma de hacerlo es rechazando algunas buenas”, explica. Para Clark, aceptar demasiados compromisos puede saturar el tiempo y la energía necesarios para proyectos realmente transformadores. Otra característica común entre las personas exitosas es la capacidad de seguir perfeccionando sus habilidades incluso cuando nadie parece prestar atención. En una época marcada por la gratificación inmediata y la búsqueda constante de reconocimiento, mantener el esfuerzo sin recibir aplausos puede resultar especialmente difícil.