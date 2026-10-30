Finanzas

Cinco prácticas a seguir para convertir el ahorro en un hábito

APC Experian identificó que mayores ingresos no garantizan automáticamente mejores comportamientos financieros y señala que factores como la gestión de las expectativas, el acceso a productos adecuados y la administración de los recursos también pueden influir.

Por revistaeyn.com Ahorrar suele asociarse con guardar el dinero que queda después de cubrir los gastos. Sin embargo, cuando se planifica, puede convertirse en una herramienta para enfrentar imprevistos, alcanzar metas y tomar decisiones con mayor flexibilidad. “Cuando el ahorro tiene un propósito y se incorpora dentro de la planificación financiera, puede convertirse en una herramienta para avanzar hacia objetivos y estar mejor preparados frente a decisiones futuras. Lo importante es construir el hábito de acuerdo con la realidad y capacidad de cada persona”, afirmó Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian.

Aunque suele pensarse que ahorrar depende exclusivamente del nivel de ingresos, los datos de APC Experian muestran una realidad más compleja. Se identificó que mayores ingresos no garantizan automáticamente mejores comportamientos financieros y señala que factores como la gestión de las expectativas, el acceso a productos adecuados y la administración de los recursos también pueden influir. Esto no significa que todas las personas tengan la misma capacidad para ahorrar. Los ingresos, gastos esenciales, responsabilidades familiares y obligaciones financieras condicionan las posibilidades de cada hogar. Por ello, las metas de ahorro deben ser realistas y acordes con cada situación. El margen disponible al terminar el mes también influye en la capacidad de ahorrar. Por ello, incorporar el ahorro desde el inicio en la planificación mensual puede ser una mejor alternativa; a depender exclusivamente de lo que quede disponible al final. APC Experian comparte algunas recomendaciones para incorporarlo dentro de una adecuada gestión financiera: 1. Ahorrar con un propósito. Definir una meta concreta (un proyecto personal, una compra planificada o contar con mayor respaldo financiero) y establece cuánto necesitas y en qué plazo quieres conseguirlo.