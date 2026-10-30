Cinco prácticas a seguir para convertir el ahorro en un hábito

Por revistaeyn.com
Ahorrar suele asociarse con guardar el dinero que queda después de cubrir los gastos. Sin embargo, cuando se planifica, puede convertirse en una herramienta para enfrentar imprevistos, alcanzar metas y tomar decisiones con mayor flexibilidad.
“Cuando el ahorro tiene un propósito y se incorpora dentro de la planificación financiera, puede convertirse en una herramienta para avanzar hacia objetivos y estar mejor preparados frente a decisiones futuras. Lo importante es construir el hábito de acuerdo con la realidad y capacidad de cada persona”, afirmó Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian.
Aunque suele pensarse que ahorrar depende exclusivamente del nivel de ingresos, los datos de APC Experian muestran una realidad más compleja. Se identificó que mayores ingresos no garantizan automáticamente mejores comportamientos financieros y señala que factores como la gestión de las expectativas, el acceso a productos adecuados y la administración de los recursos también pueden influir.
Esto no significa que todas las personas tengan la misma capacidad para ahorrar. Los ingresos, gastos esenciales, responsabilidades familiares y obligaciones financieras condicionan las posibilidades de cada hogar. Por ello, las metas de ahorro deben ser realistas y acordes con cada situación.
El margen disponible al terminar el mes también influye en la capacidad de ahorrar.
Por ello, incorporar el ahorro desde el inicio en la planificación mensual puede ser una mejor alternativa; a depender exclusivamente de lo que quede disponible al final.
APC Experian comparte algunas recomendaciones para incorporarlo dentro de una adecuada gestión financiera:
1. Ahorrar con un propósito. Definir una meta concreta (un proyecto personal, una compra planificada o contar con mayor respaldo financiero) y establece cuánto necesitas y en qué plazo quieres conseguirlo.
2. Incluya el ahorro dentro de su presupuesto. Si la situación lo permite, separe una cantidad al recibir sus ingresos en lugar de depender únicamente de lo que quede al final del mes. Lo importante es que sea acorde con su capacidad y sostenible en el tiempo.
3. Empiece con una meta alcanzable. Una cantidad pequeña y constante puede ser más sostenible que un objetivo demasiado alto que comprometa gastos esenciales u obligaciones.
4. Revisar gastos y obligaciones antes de definir cuánto puede ahorrar. Conocer cómo utiliza sus ingresos ayuda a identificar oportunidades de ajuste. Revisar periódicamente su Historial de Crédito también permite conocer el comportamiento de sus obligaciones y contar con información actualizada para tomar decisiones financieras con mayor claridad.
5. Revisar y ajustar meta. Los ingresos, obligaciones y circunstancias personales cambian. Adaptar temporalmente la cantidad destinada al ahorro también forma parte de mantener un hábito sostenible.
El ahorro forma parte de una visión más amplia del bienestar financiero. El Índice de Experian contempla no solo la administración cotidiana del dinero, sino también la capacidad de enfrentar imprevistos y proyectar el futuro financiero.
“No existe una única fórmula para ahorrar porque cada hogar tiene una realidad diferente. Lo importante es conocer esa realidad, organizar las obligaciones y tomar decisiones informadas. Cuando las personas entienden mejor sus finanzas, pueden establecer objetivos alcanzables y construir hábitos que las acerquen a sus metas”, agregó Cardellicchio.