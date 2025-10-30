Retener al talento joven, uno de los retos de las empresas guatemaltecas

Empresas & Management

Se presentan dos estudios que toman en cuenta lo que los jóvenes buscan en las empresas y también lo que las empresas esperan de estos nuevos talentos. Ambos resultados muestran la necesidad de tener espacios para brindar apoyo al talento que está por ingresar a la vida laboral.

Por revistaeyn.com Las empresas comienzan a sumar dentro de sus filas a los primeros miembros de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2021) y con ello vienen nuevos retos o la instalación de una nueva cultura empresarial. Guatemala no queda fuera de esta tendencia, muestra de ello son los resultados que muestran dos estudios realizados por cuatro organizaciones sobre empleabilidad juvenil en el país. Los mismos fueron elaborados por ManpowerGroup – Junior Achievement Guatemala (JAG) y GAN Guatemala – CACIF, con el apoyo de Guatemala No Se Detiene. Ambos estudios coinciden en la urgencia de fortalecer la conexión entre la educación y el mercado laboral, fomentar pasantías y programas duales, así como reforzar el desarrollo de competencias blandas que permitan a los jóvenes no solo acceder, sino permanecer y crecer dentro del empleo formal.

En el estudio de ManpowerGroup y JAG, enfocado en jóvenes de nivel diversificado y técnico, revela que el 72 % de las organizaciones en Guatemala considera más difícil retener al talento joven que atraerlo. Aunque el 83 % de las empresas ha contratado jóvenes en el último año y el 76 % planea seguir haciéndolo, la falta de experiencia (66 %), la rotación temprana y las expectativas salariales elevadas siguen siendo los principales retos. “En Junior Achievement trabajamos desde hace más de tres décadas para conectar el aula con el mundo laboral. Este estudio confirma la urgencia de seguir fortaleciendo los programas que preparan a los jóvenes para su primera experiencia laboral y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas a crear entornos donde el talento joven quiera quedarse y crecer”, expresó José Herrera, director ejecutivo de JAG. Mientras que el segundo estudio es resultado de una encuesta realizada a estudiantes de nivel universitario, desarrollada por GAN Guatemala – CACIF, y la Mesa de Capital Humano de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, y presenta la visión de más de 1.200 jóvenes sobre su preparación, expectativas y competencias para acceder al empleo formal. “Como país, tenemos el bono demográfico a nuestro favor, pero necesitamos fortalecer el puente entre la educación y el empleo formal. Esta investigación, que complementa el Estudio de Brechas de Talento 2024, nos permite entender mejor qué buscan los jóvenes y cómo las instituciones de educación superior y las empresas pueden trabajar juntas para responder a esas expectativas”, destacó Ligia Chinchilla, coordinadora de la Mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene.

Los resultados de dichas encuestas se presentaron durante un evento que contó con la participación de representantes del sector empresarial, educativo y público, quienes además formaron parte de un panel de análisis multisectorial que discutió los hallazgos y compartió propuestas para impulsar la empleabilidad juvenil en el país.

¿QUÉ BUSCAN LOS JÓVENES?