Empleo temporal aumentará durante el último trimestre ¿Cómo aprovecharlo?

Empresas & Management

La contratación temporal es una tendencia relevante a nivel global, información que tanto empresas como trabajadores deben tener presente en sus estrategias y decisiones laborales, señalan expertos de ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com El 35 % de los empleadores en Costa Rica planea contratar personal durante el último trimestre del 2025, y el empleo temporal se perfila como una de las estrategias para responder a esta demanda, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup. En un escenario laboral cada vez más dinámico, esta modalidad no solo responde a las necesidades estacionales, sino también a la creciente importancia de la economía: un modelo de trabajo basado en empleo de corta duración o bajo demanda, que ya representa el 12 % del mercado global de trabajo.

Según el reporte de Escasez de Talento Costa Rica 2025 realizado por ManpowerGroup, el 17 % de los empleadores a nivel global ha incrementado el empleo temporal como medida frente a la escasez de talento, mientras que en Costa Rica un 18 % de los empleadores ha empleado la medida. Los trabajos temporales a finales de año no significan empleo únicamente en el sector de comercio y servicios. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup Costa Rica para el cuarto trimestre del 2025, los contratos por temporada también están presentes en áreas que requieren conocimiento técnico y especializado, como ciencias de la vida y salud, finanzas y bienes raíces, manufactura y más. “El empleo por temporada es una oportunidad para que las personas adquieran experiencia en distintos sectores, a la vez que las empresas pueden ajustarse a sus necesidades del momento”, señaló Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.

Consejos para aprovechar el empleo temporal:

· Explore oportunidades en sectores especializados que puedan enriquecer su experiencia y su hoja de vida en distintas áreas. · Desarrolle habilidades transferibles que sean aplicables en distintos empleos, como adaptación, trabajo en equipo y resolución de problemas. · Amplíe horizontes profesionales, aproveche lo temporal para conocer nuevas industrias, áreas y posibles especializaciones personales.