Rolando Carvajal: el arquitecto de la mayor operación empresarial de Centroamérica

Por: Revistaeyn.com

En esta sección de PROTAGONISTAS, recuperamos la entrevista exclusiva con Rolando Carvajal, CEO de Heineken Centroamérica, quien revela cómo se gestó la compra de las operaciones de FIFCO por US$3.250 millones, cuáles fueron las claves de la negociación y por qué Costa Rica se convirtió en el nuevo hub regional de la compañía.

Más allá de la histórica transacción, la conversación aborda temas que hoy siguen plenamente vigentes: innovación, liderazgo, expansión internacional, construcción de marcas, sostenibilidad, talento y la visión estratégica que impulsa el crecimiento de Heineken en Centroamérica.