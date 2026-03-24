La industria cervecera de Centroamérica destapa su potencial

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La industria regional transita en una metamorfosis histórica. Tras un siglo dominado por dinastías locales, la región se consolida como el nuevo tablero estratégico donde titanes globales están moviendo sus piezas y afinando estrategias. El istmo se perfila como un mercado interesante, con jugadores locales robustos, donde se combina tradición cultural y un potencial de escala importante.

Por José A. Barrera – revistaeyn.com - Colaboran: Daniel Zueras (Costa Rica) y Alejandra Ordóñez (Guatemala) La industria cervecera centroamericana no es solo un motor económico, sino un pilar de la identidad cultural de la región. Con más de un siglo de historia, este sector ha visto nacer marcas que —desde Guatemala hasta Panamá— han trascendido el consumo masivo para alcanzar el estatus de orgullos nacionales, convirtiéndose en símbolos de pertenencia profundamente arraigados en el imaginario popular. Sin embargo, el cambio de milenio marcó un punto de inflexión estructural. En los últimos 25 años, el sector ha experimentado una metamorfosis impulsada por la globalización y la consolidación de mercados, un proceso que rompió con la histórica tradición de algunas de las “dinastías cerveceras” —empresas de capital familiar—, quienes ante la presión competitiva y la necesidad de escala, vieron la oportunidad estratégica de integrar sus operaciones a gigantes globales como AB InBev y Heineken que ven en el istmo centroamericano no solo un mercado en desarrollo, sino un potencial para escalar el negocio a otras latitudes. Durante gran parte del siglo XX, “las cerveceras centroamericanas fueron empresas familiares con liderazgo fuerte en cada país, en mercados relativamente protegidos, creadoras de marcas de alto valor y de gran impacto cultural, el cual ha trascendido de generación en generación”, define Monserrat Zúñiga, socia de Tech Consulting de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Varios de los actores líderes del sector cervecero superan la marca de los 100 años de historia, tiempo en el que han consolidado una trayectoria que ha soportado grandes pruebas como crisis económicas, dos guerras mundiales y conflictos internos. En Guatemala, los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova fundaron en 1886 la Cervecería Centro Americana; mientras que en El Salvador, Rafael Meza Ayau hizo lo propio con La Constancia en 1906; en tanto, en Costa Rica, los hermanos Lindo Morales fundaron en 1908, en La Florida de Siquirres, un negocio que ahora se conoce como Florida Ice & Farm Company (FIFCO), empresas que dieron vida a marcas como Gallo, Pilsener e Imperial, entre otras.

Atractivo local, plataforma regional

Desde el año pasado, FIFCO alcanzó un acuerdo con la neerlandesa Heineken para vender su operación de bebidas. Un acuerdo histórico que sacudió al mercado regional y reafirmó el potencial del mismo.

Dolf van den Brink, chairman y CEO de The Heineken Company, dijo a finales de enero de 2025 que la adquisición de los negocios de bebidas, alimentos y venta al por menor de FIFCO “es un hito que fortalece nuestra posición en Centroamérica y abre oportunidades de crecimiento significativas para los próximos años”.

La venta, por US$3.250 millones, incluyó la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica y Guatemala, la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá, lo que consolida a The Heineken como uno de los grandes jugadores en el mercado cervecero centroamericano, una plaza donde no eran desconocidos. “Nuestra relación con FIFCO se remonta a 1986, basada en la confianza, valores compartidos y un auténtico espíritu de colaboración. Eso hace que hoy no solo se sienta como un paso estratégico hacia adelante, sino también como una continuación de una historia que llevamos décadas escribiendo juntos”, explicó Dolf van den Brink. La integración del negocio de FIFCO que se concluye este año estará liderada por Rolando Carvajal, bajo el nombre Heineken Costa Rica. La venta, autorizada a inicios de 2026, se consolidó como el mayor acuerdo de su tipo en la historia reciente de la región. Sin embargo, no es el único. A inicios de la década de 2000, el grupo SAB Miller llegó a la región y estableció una relación que concluyó con la compra total de las operaciones de Cervecería Hondureña y La Constancia, una movida que supuso un fuerte cambio en la matriz productora regional, pero sin desistir de producir sus marcas históricas. Hace una década, SAB Miller se fusionó con su rival Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y creó al mayor productor del planeta, responsable de una de cada tres cervezas que se venden en el mundo. El acuerdo, por unos US$104.000 millones, tuvo importantes implicaciones en Centroamérica, una plaza donde el movimiento agrupó—bajo una misma sombrilla— a compañías de gran peso en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá.

Conocimiento, escala y músculo empresarial

Zúñiga, de EY, considera que los grandes grupos globales han mostrado interés en adquirir empresas regionales gracias a sus portafolios diversificados y marcas con alto valor. Destaca el acuerdo FIFCO-Heineken que se suma a la compra, en 2002, de Cervecería Barú (ahora Heineken Panamá). La región ofrece mercados emergentes atractivos, con infraestructura instalada, lealtad del consumidor, liderazgo consolidado y una ubicación estratégica para la distribución en las Américas, elementos que permiten a los grupos globales habilitar plataformas escalables, analiza la especialista. “Aunque son mercados pequeños individualmente, en conjunto, forman una región con similitudes culturales y hábitos de consumo bastante alineados. La integración comercial y la cercanía geográfica permiten optimizar producción y distribución. Para una multinacional, esto facilita capturar economías de escala y gestionar portafolios de manera más eficiente. Además, Centroamérica funciona como puente estratégico entre Norte y Suramérica”, destaca. Estas características, dijo, hacen que Centroamérica ofrezca oportunidades estratégicas ante los desafíos que enfrenta la industria. “Estudios recientes han venido evidenciando que el aumento de costes, incluyendo mano de obra, energía y materias primas, afectan cada vez más tanto a empresas como a consumidores. Además, se identifican como riesgo crítico las interrupciones de la cadena de suministro, que provocan escasez en la disponibilidad de productos y encarecimiento”.

Un sector efervescente

Tania Ramos, directora ejecutiva de Cerveceros Latinoamericanos (una gremial con representación de compañías de 23 países, desde México hasta Argentina), explica que la integración del sector cerveza permitió que la industria local, que durante décadas construyó una identidad sólida en sus países, accediera a plataformas globales que amplifican su alcance. “Los productos acceden a nuevos canales de distribución y logran presencia en otras regiones. Su talento y su know-how se proyectan más allá de sus fronteras”, describe. Esto mientras se genera un intercambio valioso: “nuevas generaciones de profesionales acceden a experiencias internacionales y redes globales, mientras que el conocimiento del mercado local que estos equipos aportan es altamente valorado. Es una integración donde se destapan tradiciones, proyectos y satisfacciones”, dijo. Pese a esta tendencia, un caso notable es el de Cervecería Centro Americana que tras 140 años de historia no solo resiste, sino que compite holgadamente contra los grupos globales y atiende a un creciente mercado a través de una importante apuesta de innovación y de una sólida red de distribución que le ha permitido trascender gracias al valor de su portafolio que incluye a marcas como Gallo, Famosa, Montecarlo, Sol y Cabro, entre otras. Ramos destaca que la cerveza no es solo una bebida, sino que es una cadena productiva que conecta a agricultores, transportistas, comerciantes y millones de familias en América Latina. “Nuestro sector es un pilar de desarrollo económico regional”, resume.

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