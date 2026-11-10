Empresas & Management

Romance del CEO de Nvidia con espía facilitó envíos de chips a China por US$7.500 millones

Cuando los pedidos de chips de Nvidia sujetos a las restricciones de exportación de Estados Unidos comenzaron a estancarse, Alice Huang recurrió a sus vínculos con Nvidia y sus distribuidores para asegurar los suministros.

Por revistaeyn.com La relación extramarital del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, con una empresaria china señalada de ser presuntamente una espía de Pekín facilitó el envío de al menos US$7.500 millones en chips de la compañía a empresas chinas, informó el medio The Information, citando a dos personas que la conocen. Según el reporte, Alice Huang, junto con su esposo y su hermana, construyó una red de empresas en China y Singapur para adquirir chips de Nvidia.

En el centro de esta estructura se encontraba Shanghai Century Litong, una compañía con sede en China fundada en junio de 2023 que, para octubre de ese mismo año, había obtenido la categoría de socio preferente de servicios en la nube de Nvidia, lo que le otorgaba acceso prioritario a los chips de la empresa, informó The Information. Cuando los pedidos de chips de Nvidia sujetos a las restricciones de exportación de Estados Unidos comenzaron a estancarse, Alice Huang recurrió a sus vínculos con Nvidia y sus distribuidores para asegurar los suministros. Esto habría facilitado el traslado a China de aproximadamente 240,000 unidades de los modelos H100, H200 y algunos A100, según el informe.