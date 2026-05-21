Semana de la Sostenibilidad FUNDAHRSE: foco en innovación y transparencia empresarial

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La Semana de la Sostenibilidad se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, y esta contará con una agenda enfocada en promover modelos de negocio sostenibles y resilientes.

Por Jacqueline Molina- revistaeyn.com La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDHARSE) inauguró este miércoles la Semana de la Sostenibilidad 2026 bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, un encuentro que reunió a representantes del sector privado, organismos internacionales, autoridades gubernamentales, la academia y la sociedad civil en San Pedro Sula, Honduras. Esto, con el objetivo de debatir acerca de los principales desafíos de competitividad, sostenibilidad y gobernanza que enfrenta Honduras. El evento se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes en materia de sostenibilidad en Centroamérica, en un contexto en el que las exigencias de transparencia, adaptación climática, innovación y responsabilidad social adquieren cada vez mayor peso en las decisiones de inversión y acceso a mercados internacionales. Durante su discurso inaugural, el presidente de FUNDAHRSE, Mario Faraj, destacó que la sostenibilidad ya es parte de la transformación empresarial y de la visión estratégica de las compañías que buscan operar bajo esquemas de resiliencia, mejora continua y responsabilidad. Faraj señaló que la Semana de la Sostenibilidad busca promover la innovación desde los impactos sociales, ambientales y económicos, con el objetivo de avanzar hacia un país más transparente y ético.

También subrayó que los retos de Honduras y la región requieren un trabajo articulado entre distintos actores. En ese sentido, resaltó la importancia de la participación de organismos de cooperación internacional, empresas, academia, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, así como la necesidad de continuar fortaleciendo áreas como la gobernanza corporativa, finanzas sostenibles, inclusión, liderazgo juvenil y acción climática. Por su parte, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, afirmó que el lema de esta edición refleja una realidad empresarial ineludible: que la sostenibilidad dejó de ser una aspiración futura para convertirse en una condición necesaria para competir y generar confianza en el presente. Gallardo sostuvo que Honduras necesita empresas más competitivas, productivas y preparadas para responder a un entorno global cada vez más exigente. Indicó que innovar económicamente implica invertir con visión de largo plazo, incorporar tecnología, fortalecer cadenas de valor y ampliar mercados, al tiempo que se generan empleos formales y desarrollo comunitario. En materia social, enfatizó que la sostenibilidad también debe medirse por la capacidad de las empresas para crear oportunidades, promover la inclusión y fortalecer el talento humano. “El empleo sigue siendo la política social más poderosa que existe”, afirmó, al señalar que cada inversión y cada plaza formal representan movilidad social y estabilidad para miles de familias hondureñas. Sobre el componente ambiental, Gallardo señaló que la responsabilidad ambiental ya no es opcional para las empresas que buscan mantenerse competitivas. Explicó que los consumidores, inversionistas y mercados demandan cada vez más prácticas sostenibles, reportes ESG y modelos de transparencia que fortalezcan la reputación corporativa y la confianza institucional.

Mientras que Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), coincidió en que la sostenibilidad debe entenderse como una nueva forma de gestionar las empresas y no únicamente como un componente reputacional. Señaló que los desafíos relacionados con competitividad, formalización, uso eficiente de recursos y adaptación climática obligan a incorporar criterios sostenibles en la operación diaria de las compañías. Qubain destacó que las prácticas sostenibles no deben limitarse a las grandes corporaciones, sino extenderse también a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y proveedores, especialmente en un contexto donde los mercados internacionales exigen mayores estándares de trazabilidad, transparencia y cumplimiento.

HONDURAS ATRAVIESA MOMENTO CLAVE

Desde la cooperación internacional, el representante residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, planteó que el país atraviesa un momento clave para impulsar conversaciones que, aunque en el pasado reciente se habían convertido en demasiado políticas, son necesarias, como el desarrollo económico, la pobreza y el fortalecimiento institucional. Durante su intervención, recordó que Honduras mantiene niveles de pobreza superiores al 60%, una cifra que, según indicó, prácticamente no ha variado en los últimos 25 años. Álvarez consideró necesario avanzar en discusiones relacionadas con educación, infraestructura, salud pública y conflictividad social, temas que, afirmó, impactan directamente en la inversión y el crecimiento económico. También reiteró el respaldo del sistema de Naciones Unidas a las iniciativas orientadas a fortalecer la sostenibilidad, la productividad y la lucha contra la corrupción. En la misma línea, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti, resaltó que la sostenibilidad, la innovación y la transparencia ya no son aspiraciones corporativas, sino que se han convertido en requisitos de mercado, indicando que las empresas que no integran estándares ambientales y sociales enfrentan crecientes riesgos financieros, reputacionales y de acceso a capital. Fracassetti explicó que, a través de iniciativas regionales, el PNUD ha acompañado a empresas en sus procesos de transición energética, fortalecimiento de la cadena de valor y alineación de estrategias corporativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Juan Carlos Ramos, defendió la necesidad de superar la visión que históricamente ha presentado al crecimiento económico y la conservación ambiental como objetivos incompatibles. El funcionario aseguró que la competitividad moderna también se mide por la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad con los recursos naturales. Ramos citó casos internacionales y regionales, como Costa Rica y Ruanda, para ejemplificar cómo la sostenibilidad puede convertirse en motor económico mediante modelos basados en conservación, turismo sostenible y alianzas público-privadas. La jornada inaugural también contó con la participación de Swisscontact, organización que este año cumple tres décadas de trabajo en Honduras impulsando proyectos de desarrollo económico sostenible. Su representante en Honduras, Liliana Sánchez, destacó el potencial de San Pedro Sula para convertirse en un referente regional en economía circular, innovación y gestión sostenible de residuos.

UNA JORNADA CON ACTORES CLAVE

Durante el acto de inauguración también se entregaron reconocimientos a empresas patrocinadoras y medios aliados de la Semana de la Sostenibilidad 2026, entre ellos la Revista Estrategia & Negocios. Además, se firmó la renovación del memorándum de entendimiento entre FUNDAHRSE y el PNUD, que permitirá continuar trabajando en iniciativas de alto impacto social en alianza con el sector privado. Asimismo, se anunció la firma de un convenio con Great Place to Work, enfocado en impulsar mejores prácticas empresariales relacionadas con el bienestar y el desarrollo del talento humano.