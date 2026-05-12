FUNDAHRSE impulsa la sostenibilidad empresarial con evento regional

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La Semana de la Sostenibilidad 2026 reunirá a líderes empresariales y expertos internacionales del 20 al 22 de mayo en San Pedro Sula, Honduras.

Por Daniela Ramos - revistaeyn.com/ Fotos Moisés Valenzuela / DIARIO LA PRENSA La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) brindó una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles de la Semana de la Sostenibilidad 2026, un encuentro que reunirá a representantes del sector privado, organismos internacionales, academia y sector público para abordar los principales desafíos y oportunidades de la sostenibilidad empresarial en Honduras. La Semana de la Sostenibilidad se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, y esta contará con una agenda enfocada en promover modelos de negocio sostenibles y resilientes. Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, destacó la importancia de fortalecer el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible. “En la Semana de la Sostenibilidad vamos a tener mucho conocimiento en los temas de la parte social, económica y ambiental, temas de innovación, en donde puede participar el sector empresarial, la sociedad civil, la cooperación y la parte de gobierno”, dijo Díaz, en declaraciones para Estrategia & Negocios. La ingeniera industrial también compartió a detalle sobre las actividades específicas que se llevarán a cabo en estos tres días.

“Vamos a tener conferencias magistrales con invitados de España, México, Costa Rica, Portugal, Venezuela, vamos a tener paneles empresariales con representantes del sector privado hablando de los temas críticos en los cuales han trabajado ellos en temas de educación, empleabilidad, gobernanza, ética, acción climática y diferentes temas de importancia, así como los liderazgos emergentes en la parte ejecutiva y sector empresarial en temas de sostenibilidad”, explicó. La actividad será gratuita, pero con cupo limitado. “Sí, hemos hecho un gran esfuerzo, tanto las empresas patrocinadoras como FUNDAHRSE para mantener este evento gratuito. Lo importante es que se inscribe porque tenemos un cupo limitado, entonces es importante que se inscriba en el sitio semanasostenibilidad.fundahrse.org”, aclaró.

Diálogo sobre sostenibilidad empresarial

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, expresó su agradecimiento a los patrocinadores y aliados estratégicos que trabajan por hacer una realidad este encuentro de alto nivel. “Esta edición pone en el centro la gestión de riesgos, la innovación y la resiliencia como factores clave para el desarrollo empresarial. Durante este evento desarrollaremos diferentes actividades que permitirán conocer cómo las empresas están implementando soluciones sostenibles fortaleciendo sus cadenas de valor y construyendo modelos de negocio más resilientes”, comentó Faraj. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes representantes de empresas patrocinadoras en las categorías diamante y oro, quienes compartieron iniciativas y experiencias vinculadas a sostenibilidad corporativa y resiliencia empresarial. En la disertación participaron SwissContact, representada por Liliana Sánchez, subdirectora de país; BAC, con María del Rocío Chiesa, coordinadora de Sostenibilidad Social y Económica; Cervecería Hondureña, con Milene Fernández, gerente de Reputación; Banpaís, con Nidia Manzanares, gerente corporativa de Mercadeo y Comunicaciones; Dinant, con Gabriela Carvajal, gerente senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad; Diunsa, con Elisa Pineda, directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad; Nestlé, con Ivar Pettersson, CEO en Honduras; y Supermercados Colonial, con Jorge Quintana, gerente de Proyectos. Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís, dijo, además, que la sostenibilidad “va más allá de solo aspectos verdes. La sostenibilidad también es financiera, y es por eso que Banpaís está aquí esta mañana. Hay millones de personas que carecen de un fondo de emergencia. Por eso es necesario programas como el que maneja Banpaís, el de buenos hábitos financieros, donde no es que le estamos diciendo a las personas cómo tienen que manejar su dinero, sino que les facilitamos las herramientas, canales, consejos para que puedan ahorrar, para que puedan salir de deudas, para que puedan concretar proyectos. Pues bien, nosotros a lo largo de estos años y de la mano de FUNDAHRSE, hemos avanzado mucho”, comentó.