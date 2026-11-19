Implementamos con las otras diecinueve y la dejamos a su manera. Cuando llegaron los resultados —menos ausencias, más satisfacción, empezó a abrirse, aunque seguía firme: “HAY pacientes que me necesitan.”

Consideré tratar de pasar por encima de ella, convenciendo directamente al médico que era su jefe. Sin embargo, preferí tomarme el tiempo para entender su objeción.

De veinte asistentes, diecinueve aceptaron automatizar los recordatorios de citas. Raquel, no. “Mis pacientes quieren que YO los llame”, repetía. Y tenía el peso para frenarlo todo.

Tenía más de treinta años trabajando en la clínica, era querida por todos y estaba absolutamente cerrada frente a la tecnología.

Uno de nuestros primeros proyectos, un contrato importante que me había tomado meses negociar, casi se cae por una sola persona. La llamaré Raquel para proteger su identidad.

Hace algo más de quince años fundé Vital Interaction, una empresa dedicada a automatizar procesos administrativos para clínicas en Estados Unidos.

Le pregunté algo que terminó aclarándolo todo: “¿Son todos o solo algunos?” Los pacientes mayores valoraban su llamada. Los jóvenes preferían un mensa je de texto.

El toque humano de Raquel no había perdido su valor. Simplemente había que curarlo: decidir con intención dónde valía de verdad la pena. A eso algunos lo llamamos en inglés curated human touch, ese toque humano seleccionado, refinado, con propósito. Curarlo puede significar incluso menos tiempo con el cliente, pero mucho mejor invertido.

Para entender por qué esto importa ahora, conviene mirar hacia atrás. Durante dos siglos estandarizamos todo para poder escalar: procesos, roles, interacciones, cada pieza diseñada para que cualquiera pudiera reemplazarla.

La inteligencia artificial lleva ese proyecto a su máxima expresión, porque lo que se pueda estandarizar, tarde o temprano lo hará una máquina. Y ahí se abre una oportunidad enorme: rehumanizar aquello que habíamos aplanado. La IA se encarga de la escala; las personas aportan la profundidad.

Por primera vez en mucho tiempo, podemos tener ambas. Los datos confirman hacia dónde va la ola. Un estudio de IBM encontró que el 87% de los ejecutivos espera que la IA aumente los puestos de trabajo en lugar de reemplazarlos.

En ese mismo estudio, las habilidades técnicas STEM cayeron del primer lugar en 2016 al puesto doce en 2023, mientras las habilidades humanas subieron a la cima.

Pero el dato que más debería inquietarnos es otro: el 45% de los empleados dice que el trabajo con impacto es su prioridad número uno, y apenas el 23% de los ejecutivos lo reconoce.

Las empresas que corren a automatizar sólo para reducir costos están poniendo atención al lado equivocado de la ecuación. Ese toque humano se puede destilar en cuatro decisiones:

1- Personalizar, es decir conectar la experiencia correcta con la persona correcta.

2- Rediseñar el proceso, para definir qué hacen los humanos con el tiempo que la IA liberó.

3- Asignar inteligencia, que es decidir qué resuelve la máquina y qué resuelve la persona.

4- Diseñar la transición, cada una de estas dimensiones daría para escribir un capítulo entero de un libro; dejemos eso para el futuro.

Por ahora quiero hacer énfasis en la última, porque es la más universal.

La transición es el momento del traspaso —de la IA al humano, de un sistema a otro, de una persona a otra— y es justo ahí donde la confianza se construye o se destruye.

Todos lo hemos sufrido: tener que repetir nuestra historia después de que nos transfieren, el chatbot que llega a su límite y nos suelta, el doctor que no leyó lo que ya habíamos enviado.

La excelencia se ve distinta. La IA educa al paciente y evalúa sus dudas antes de la cita, y el médico entra diciendo: “Veo que tiene preguntas sobre este medicamento, empecemos por ahí”.

El patrón se repite en cualquier servicio: en educación, el profesor que llega sabiendo dónde está cada alumno; en consultoría, el socio que aparece con un resumen ya digerido en lugar de pedir que le cuenten todo otra vez.

Las preguntas clave para cada transición son: ¿dónde debe terminar la automatización?, ¿dónde debe empezar lo humano?, ¿qué contexto debe viajar entre ambos para que la siguiente interacción se sienta inteligente? Nada de esto florece en una cultura que trata a las personas como piezas intercambiables.

Aquí debemos recordar el principio de la libertad y la responsabilidad como un eje de diseño de cualquier interacción humana. El mismo estudio de IBM muestra que las organizaciones que no castigan el error crecen más, un 10% adicional, y hasta 22% más entre quienes usan IA sin penalizar la falla.

Tiene sentido, porque el toque humano curado depende de que cada persona aporte algo que no se puede estandarizar, y eso solo aparece donde hay libertad para ser uno mismo y responsabilidad por el resultado.

Al final, me parece claro que la IA amplifica lo que ya existe.

Estandarizar a la gente puede amplificar la mediocridad. Si, por el contrario, cultivamos lo único de cada quien, habilitaremos el toque humano para encontrar su punto ideal.

Volviendo a la historia de Raquel. Lo que me permitió encontrar ese equilibrio no fue una teoría establecida ni un tablero de analítica; fue curiosidad, la disposición a entender su objeción y a ver en qué tenía razón, con un contrato importante en juego. Esa es la paradoja con la que quiero concluir: para diseñar el toque humano en la era de la inteligencia artificial, la herramienta más útil resulta ser la más humana de todas.

Ningún algoritmo nos regala esa curiosidad; se logra al poner atención y observar con interés genuino, preguntando, como aprendí con Raquel, si de verdad eran todos o solo algunos pacientes los que se beneficiaban de su enfoque personal. Cada persona tiene una zona de genialidad, y ese es, hoy más que nunca, nuestro activo más valioso y el recurso más estratégico que las empresas pueden aprovechar para enfrentar el futuro.