Descubra las tres habilidades humanas que se resisten a la IA

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El 33 % de los empleadores a nivel global considera el juicio ético como una de las habilidades más difíciles de automatizar, seguida del servicio al cliente (31 %) y la gestión de equipos (30 %), según un estudio de ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial está transformando la manera en que las organizaciones trabajan, toman decisiones y gestionan el talento. Conforme estas herramientas asumen tareas operativas y de análisis, las habilidades propias de las personas, como el criterio y la capacidad de liderar, adquieren un papel cada vez más relevante dentro de los equipos. El 33 % de los empleadores a nivel global considera el juicio ético como una de las habilidades más difíciles de automatizar, seguida del servicio al cliente (31 %) y la gestión de equipos (30 %), según el estudio La Ventaja Humana: Tendencias Globales sobre el Futuro del Trabajo 2026 de ManpowerGroup.

Se trata de capacidades que permiten interpretar situaciones complejas, atender a otras personas y ejercer liderazgo, aspectos en los que el aporte humano sigue siendo determinante. “Hemos observado que la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario de muchos equipos. La tecnología aporta velocidad y capacidad de análisis, mientras que las personas ponen el criterio para interpretar la información, tomar decisiones complejas y guiar a otros. Esa combinación es la que permite a las organizaciones obtener mejores resultados”, señaló Martín Salazar, Coordinador de Reclutamiento de TI de ManpowerGroup Costa Rica. Para que esa combinación funcione, las personas también necesitan estar preparadas. El estudio, basado en encuestas a más de 40.000 empleadores y 12.000 trabajadores en 41 países, consultó a líderes empresariales sobre sus principales retos al adoptar la IA. Aunque los costos de la tecnología (34 %) y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos (33 %) encabezan la lista, las brechas de habilidades en los equipos les siguen de cerca con un 30 %. A este reto se suma el del liderazgo. Los equipos que trabajan junto a la tecnología necesitan líderes capaces de generar confianza y tomar decisiones complejas, con inteligencia emocional, adaptabilidad, pensamiento crítico y capacidad para guiar tanto a personas como a herramientas tecnológicas.