Claves para emprender un negocio y enfrentar los primeros desafíos

Por revistaeyn.com
Antes de iniciar una empresa, es importante evaluar la capacidad financiera, identificar las necesidades del mercado, definir los servicios o productos que se ofrecerán y desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que pueden surgir durante los primeros años de operación.
A estos factores se suma la preparación emocional, especialmente cuando los resultados económicos tardan en llegar, aparecen dificultades para conseguir clientes o las condiciones del mercado obligan a replantear las decisiones iniciales.
Así lo considera Luis Fernando Alvarado, fundador y CEO de Right People, empresa especializada en gestión de recursos humanos, quien identifica una serie de aprendizajes que hoy considera fundamentales para quienes desean establecer o consolidar un emprendimiento.
Analizar la realidad financiera antes de comenzar
Una de las primeras recomendaciones del empresario es evaluar las condiciones económicas y personales antes de tomar la decisión de emprender. Según explica, no todas las personas comienzan un negocio desde la misma realidad. Mientras algunas cuentan con ahorros, respaldo familiar o recursos suficientes para sostener las operaciones durante varios meses, otras necesitan generar ingresos prácticamente desde el primer momento.
Para Alvarado, esta diferencia influye en la manera de enfrentar los riesgos, organizar las inversiones y responder a los períodos de incertidumbre. “Mi consejo es que analice su realidad y, no solo financieramente hablando, sino su capacidad de resiliencia, su fortaleza para enfrentar las adversidades”, señaló.
Definir qué ofrecer y cómo conseguir los primeros clientes
Otro aprendizaje está relacionado con la necesidad de establecer una oferta de productos o servicios clara y una estrategia para llegar a los potenciales compradores. En este sentido, Alvarado recuerda que, durante sus primeros meses como empresario, uno de los principales obstáculos fue convencer a las organizaciones de contratar a una empresa que apenas comenzaba y que no contaba con referencias comerciales.
A esa dificultad se sumaba la presión económica, que en ocasiones lo llevaba a ofrecer servicios distintos de su especialidad con tal de conseguir ingresos. Ante ello, desde su experiencia, recomienda primero identificar las capacidades propias, definir concretamente qué servicios ofrecerá al mercado y desarrollar las herramientas comerciales necesarias para presentar el negocio. También destacó la importancia de construir relaciones profesionales y utilizar las redes de contactos como una vía para generar oportunidades.
Prepararse para los escenarios adversos
Agregó que una de las principales habilidades que debe desarrollar un emprendedor es la capacidad para anticipar dificultades y establecer acciones concretas que permitan enfrentarlas. Para ello, recomendó identificar cuál sería el peor escenario para el negocio y, a partir de esa posibilidad, construir un plan que reduzca los riesgos.
Por ejemplo, si uno de los mayores riesgos es no conseguir suficientes clientes, considera necesario definir previamente cómo se buscarán, qué materiales comerciales se utilizarán y cuáles actividades deberán realizarse para generar oportunidades. También recomienda establecer metas diarias de prospección y mantener la disciplina comercial, incluso cuando las primeras respuestas sean negativas.
Buscar asesoría y aprender de otros empresarios
Otra de sus recomendaciones es evitar que la falta de experiencia se convierta en un obstáculo para desarrollar un negocio. En este sentido, Alvarado considera que las personas que comienzan a emprender pueden beneficiarse del conocimiento de empresarios con mayor trayectoria, especialmente para comprender aspectos relacionados con la administración, la comercialización y el crecimiento de una organización.
Especializarse y adaptarse a las necesidades del mercado
Una vez que el emprendimiento inicia a operar, Alvarado dijo que es fundamental desarrollar conocimiento especializado sobre el mercado al que se enfoca. Esta especialización debe acompañarse de actualización constante, particularmente ante los cambios tecnológicos, las nuevas herramientas de trabajo y la evolución de las necesidades de los clientes.
Asimismo, señala que el crecimiento empresarial también requiere aprender a transferir conocimiento y formar colaboradores capaces de asumir responsabilidades. Desde su experiencia, cuando una empresa logra consolidar sus capacidades en determinada área, puede preparar a otros integrantes del equipo para atenderla y explorar nuevas oportunidades de negocio.
Construir un equipo y redefinir el concepto de éxito
Después de 11 años de trayectoria, Alvarado reconoce que su visión sobre el éxito empresarial ha cambiado. Al comenzar, su principal objetivo era generar ingresos y alcanzar estabilidad económica. Actualmente, valora la capacidad de su empresa para contribuir al desarrollo de organizaciones y facilitar oportunidades laborales a otros.
Alvarado considera que esta evolución ha estado acompañada de un aprendizaje sobre la importancia de construir equipos de confianza, formar colaboradores y cuidar el bienestar personal de quienes dirigen las empresas.