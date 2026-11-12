Claves para emprender un negocio y enfrentar los primeros desafíos

Empresas & Management

Las situaciones adversas pueden convertirse en oportunidades para identificar errores, mejorar decisiones y fortalecer las capacidades de una organización.

Por revistaeyn.com Antes de iniciar una empresa, es importante evaluar la capacidad financiera, identificar las necesidades del mercado, definir los servicios o productos que se ofrecerán y desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que pueden surgir durante los primeros años de operación. A estos factores se suma la preparación emocional, especialmente cuando los resultados económicos tardan en llegar, aparecen dificultades para conseguir clientes o las condiciones del mercado obligan a replantear las decisiones iniciales.

Así lo considera Luis Fernando Alvarado, fundador y CEO de Right People, empresa especializada en gestión de recursos humanos, quien identifica una serie de aprendizajes que hoy considera fundamentales para quienes desean establecer o consolidar un emprendimiento. Analizar la realidad financiera antes de comenzar Una de las primeras recomendaciones del empresario es evaluar las condiciones económicas y personales antes de tomar la decisión de emprender. Según explica, no todas las personas comienzan un negocio desde la misma realidad. Mientras algunas cuentan con ahorros, respaldo familiar o recursos suficientes para sostener las operaciones durante varios meses, otras necesitan generar ingresos prácticamente desde el primer momento. Para Alvarado, esta diferencia influye en la manera de enfrentar los riesgos, organizar las inversiones y responder a los períodos de incertidumbre. “Mi consejo es que analice su realidad y, no solo financieramente hablando, sino su capacidad de resiliencia, su fortaleza para enfrentar las adversidades”, señaló. Definir qué ofrecer y cómo conseguir los primeros clientes Otro aprendizaje está relacionado con la necesidad de establecer una oferta de productos o servicios clara y una estrategia para llegar a los potenciales compradores. En este sentido, Alvarado recuerda que, durante sus primeros meses como empresario, uno de los principales obstáculos fue convencer a las organizaciones de contratar a una empresa que apenas comenzaba y que no contaba con referencias comerciales.