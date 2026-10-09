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LG Electronics firma acuerdo para impulsar la refrigeración de centros de datos de IA

En el primer semestre de 2026, los pedidos de LG relacionados con soluciones de refrigeración para centros de datos superaron los US$428 millones, según los resultados financieros divulgados por la compañía.

Por revistaeyn.com LG Electronics fortalecerá su presencia en el mercado de refrigeración para centros de datos de inteligencia artificial (IA) en Norteamérica mediante un acuerdo de suministro a largo plazo con AIR Control Concepts, plataforma internacional especializada en soluciones de climatización, sistemas eléctricos, controles y servicios. El contrato contempla el suministro de sistemas avanzados de enfriamiento, conocidos como chillers, para proyectos de centros de datos en Estados Unidos y Canadá que, en conjunto, superarán los 5 gigavatios (GW) de capacidad. La alianza busca responder a las necesidades de una industria que requiere infraestructura térmica más eficiente para sostener el crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial.

Uno de los principales componentes de la oferta de LG es su chiller centrífugo enfriado por aire, diseñado para instalaciones de IA a gran escala. El equipo incorpora tecnología de enfriamiento libre mediante refrigerante, que aprovecha las bajas temperaturas del ambiente exterior para disminuir el trabajo del compresor y reducir el consumo energético. Según simulaciones internas de la compañía, este sistema puede utilizar aproximadamente un 30 % menos de energía al año frente a soluciones de enfriamiento libre basadas en agua.

Una apuesta por un mercado en expansión

LG busca capitalizar el crecimiento de la infraestructura digital mediante su experiencia de seis décadas en ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), aplicada también a instalaciones que requieren altos estándares de operación, como hospitales de gran tamaño y plantas de energía nuclear. Además de sus proyectos en Norteamérica, la empresa amplía su participación en iniciativas de centros de datos en Medio Oriente e Indonesia, apoyada en las capacidades de su grupo empresarial para ofrecer soluciones integrales de refrigeración. En el primer semestre de 2026, los pedidos de LG relacionados con soluciones de refrigeración para centros de datos superaron los US$428 millones, según los resultados financieros divulgados por la compañía. La empresa prevé que este negocio alcance varios miles de millones de dólares al cierre del año.