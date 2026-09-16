Huntsman genera nuevas oportunidades laborales en Costa Rica

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La compañía continúa su proceso de contratación durante el año, con posiciones en servicio al cliente, logística, cadena de suministro y planificación de demanda.

Por revistaeyn.com La operación de Huntsman en Costa Rica pasó de ejecutar tareas de soporte a incidir en decisiones globales de la multinacional química, y ahora suma nuevas vacantes en áreas de mayor especialización. El centro costarricense es uno de los tres de Servicios Globales de Negocio (GBS, por sus siglas en inglés) que la compañía opera en el mundo y da soporte a las funciones corporativas y de negocio de la empresa a escala global.

Ubicado en America Free Zone (AFZ), en Heredia, el centro ha ido más allá de la contabilidad, las finanzas o el servicio al cliente para asumir responsabilidades en analítica de datos, automatización de procesos, inteligencia artificial, logística y manejo de inventarios. Hoy, desde Costa Rica se apoyan decisiones de planificación de demanda, monitoreo de inventarios, coordinación logística y, administración de proveedores de transporte y almacenamiento que impactan la operación global del negocio. "Costa Rica presenta un ecosistema ideal para el crecimiento de nuestras operaciones. Aquí encontramos talento humano de alta calidad, con perfiles innovadores, curiosos y motivados, capaces de ir más allá de la ejecución para aportar en el diseño de procesos y en la toma de decisiones", afirmó Mauricio González, Líder del Centro de Servicios Globales de Huntsman en Costa Rica. Ese perfil responde a una apuesta deliberada de la compañía por el desarrollo de su talento local, con un programa de capacitación enfocado en herramientas de analítica, automatización e inteligencia artificial que permite a los colaboradores dedicar más tiempo a tareas de alto valor, como la mejora de procesos y la toma de decisiones basada en datos.