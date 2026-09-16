Huntsman genera nuevas oportunidades laborales en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La operación de Huntsman en Costa Rica pasó de ejecutar tareas de soporte a incidir en decisiones globales de la multinacional química, y ahora suma nuevas vacantes en áreas de mayor especialización.
El centro costarricense es uno de los tres de Servicios Globales de Negocio (GBS, por sus siglas en inglés) que la compañía opera en el mundo y da soporte a las funciones corporativas y de negocio de la empresa a escala global.
Ubicado en America Free Zone (AFZ), en Heredia, el centro ha ido más allá de la contabilidad, las finanzas o el servicio al cliente para asumir responsabilidades en analítica de datos, automatización de procesos, inteligencia artificial, logística y manejo de inventarios.
Hoy, desde Costa Rica se apoyan decisiones de planificación de demanda, monitoreo de inventarios, coordinación logística y, administración de proveedores de transporte y almacenamiento que impactan la operación global del negocio.
"Costa Rica presenta un ecosistema ideal para el crecimiento de nuestras operaciones. Aquí encontramos talento humano de alta calidad, con perfiles innovadores, curiosos y motivados, capaces de ir más allá de la ejecución para aportar en el diseño de procesos y en la toma de decisiones", afirmó Mauricio González, Líder del Centro de Servicios Globales de Huntsman en Costa Rica.
Ese perfil responde a una apuesta deliberada de la compañía por el desarrollo de su talento local, con un programa de capacitación enfocado en herramientas de analítica, automatización e inteligencia artificial que permite a los colaboradores dedicar más tiempo a tareas de alto valor, como la mejora de procesos y la toma de decisiones basada en datos.
Para CINDE, expertos en atracción de inversión extranjera directa, este movimiento confirma una tendencia que ha seguido de cerca desde la llegada de la compañía al país.
"Huntsman llegó a Costa Rica hace más de tres años con un centro enfocado en dar soporte funcional a sus operaciones globales. Desde entonces evolucionó hasta convertirse en un hub multifuncional, y su expansión hacia cadena de suministros, logística, planificación de demanda, analítica, automatización e inteligencia artificial, representa la siguiente fase de ese recorrido", señaló Marianela Urgellés Batalla, Directora General de CINDE.
La compañía continúa su proceso de contratación durante el año, con posiciones en servicio al cliente, logística, cadena de suministro y planificación de demanda. Huntsman busca profesionales con formación en negocios, cadena de suministro, ingeniería o finanzas, con habilidades analíticas, enfoque en el cliente y capacidad de trabajar en un entorno global y dinámico.
Además, la empresa también mantiene un programa de pasantías activo durante todo el año, que funciona como semillero de talento: los pasantes con mejor desempeño tienen la posibilidad de integrarse de forma permanente al equipo cuando surge una vacante afín a su perfil.