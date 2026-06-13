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SpaceX cerró su primer día en Wall Street con una subida del 19,3 %

La empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk empezó a cotizar en Nasdaq más de dos horas después del arranque de la jornada.

Por Agencia EFE Las acciones de SpaceX cerraron su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19,3 %, tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia. Los títulos de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) terminaron la jornada en US$161,11, por encima de los US$150 con los que empezó a cotizar y de los US$135 fijados en su oferta pública inicial (OPI).

La compañía marcó un récord en términos de recaudación en una salida a bolsa, al captar más de US$75.000 millones, por encima de los US$25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019. SpaceX saldó la sesión con una capitalización de US$2,1 billones y se estableció como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC. La empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk empezó a cotizar en Nasdaq más de dos horas después del arranque de la jornada. En su mejor momento, poco después, las acciones de SpaceX tocaron los US$176,52, una subida del 30 %. El volumen de negociación de los títulos, que tienen el símbolo SPCX, alcanzó unos 503 millones de acciones en la sesión, uno de los más altos de los últimos años.