Alphabet reemplazará a Verizon en el índice Dow Jones de Industriales

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Alphabet, la matriz del motor de búsqueda Google, es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de 4,223 billones de dólares.

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Alphabet reemplazará a la empresa de telecomunicaciones Verizon en el índice Dow Jones de Industriales el próximo lunes, según informó su firma gestora, S&P Global. S&P Global señaló en un comunicado que Alphabet tiene una oferta "diversificada" de tecnología y servicios digitales, lo que "ampliará y fortalecerá la exposición" del índice a estas áreas de la economía estadounidense.

"Su gran capitalización de mercado y precio de las acciones, junto a la amplitud de sus negocios, la convierten en un componente más representativo de los servicios de comunicación" en el Dow Jones, indicó la gestora. Alphabet, la matriz del motor de búsqueda Google, es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de 4,223 billones de dólares. Hoy cerró la sesión con un valor de 346,13 dólares por acción, una bajada del 1 % respecto a la víspera. Con su entrada en el Dow, aumenta el peso de las tecnológicas en índice, que ya incluye a las gigantes Apple, Nvidia, Microsoft y Amazon, así como Cisco, IBM y Salesforce, de menor tamaño.