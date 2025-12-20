Starbucks amplía su presencia en Guatemala

“Estamos muy entusiasmados de continuar expandiendo la presencia de Starbucks en Guatemala con la apertura de nuestras nuevas tiendas en Flores y Mazatenango”, comentó Otto Urquilla, Country Manager de Starbucks Guatemala.

Premium Restaurants of America, licenciatario operador en el país, informó que las nuevas cafeterías se ubican en las ciudades de Mazatenango y Flores.

Dos nuevas tiendas Starbucks se abren en Guatemala, como parte de sus planes de expansión en el país.

En Mazatenango, conocida como el corazón cultural de la región de Suchitepéquez y famosa por sus animadas festividades y su rica herencia cafetalera, la nueva tienda ubicada en Cityplaza Mazate.



Por su parte, en Flores, una ciudad en el departamento de Petén reconocida por su colorida arquitectura colonial y por ser la puerta de entrada a las antiguas ruinas mayas de Tikal. La nueva cafetería está ubicada junto al Aeropuerto Internacional Mundo Maya.

Starbucks Mazatenango presenta dos murales del artista local Alex Quintanilla (Leex), complementados con macramés artesanales elaborados por José Luis Nucamendi Fajardo mediante técnicas tradicionales.

La tienda de Petén incorpora murales y piezas los cuales narran historias visuales inspiradas en la cosmovisión maya, la biodiversidad de Petén y el vínculo entre el café y la tierra.

Las cafeterías también incorporan materiales y mobiliario de origen local. Construidas bajo el marco de Tiendas Más Verdes de Starbucks (Starbucks Greener Store).

Starbucks mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades a las que sirve y recientemente anunció una Subvención de Impacto Comunitario Global de La Fundación Starbucks a United Way Guatemala para fortalecer la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable segura para 100 familias en Sacatepéquez. Asimismo, a través de las Subvenciones de Origen (Origin Grants), la Fundación Starbucks apoya a organizaciones sin fines de lucro como Wakami Foundation, World Neighbors y Mercy Corps para promover oportunidades económicas, fortalecer el liderazgo y ampliar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene para las mujeres, sus familias y comunidades en las regiones cafetaleras de Guatemala.

