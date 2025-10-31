Primera tienda insignia de Starbucks en Latinoamérica está en El Salvador

Por revistaeyn.com
Starbucks, operada en El Salvador por Premium Restaurants of America (PRA), celebra 15 años de presencia en el mercado con la apertura de Starbucks Casa Bou: una tienda insignia ubicada en el corazón del centro histórico de San Salvador, sobre la icónica calle Rubén Darío.
Como la primera tienda de su tipo en América Latina y el Caribe, Casa Bou representa un nuevo modelo de tienda comunitaria diseñada para inspirar creatividad, la conexión y el orgullo cultural en toda la región.
Concebida como un centro de creatividad, Starbucks Casa Bou busca potenciar el talento joven a través de programas de formación, exposiciones de arte y proyectos colaborativos.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Starbucks, que otorgó una subvención de US$15.000 a Glasswing International a través del Programa de Subvenciones de Impacto Comunitario Global, beneficiando a 175 jóvenes salvadoreños mediante talleres artísticos, desarrollo socioemocional y capacitación en habilidades laborales.
En este marco, el Programa de Formación Artística Juvenil de Glasswing ofrecerá talleres en múltiples disciplinas —desde artes visuales hasta diseño y comunicación— además de sesiones prácticas sobre redacción de currículums, planificación financiera y herramientas digitales para preparar a los participantes para el empleo formal.
Asimismo, el Programa de Creación Colaborativa, desarrollado junto a MARTE, conectará a jóvenes artistas con profesionales para crear murales e intervenciones de arte público que celebren la identidad salvadoreña y la vida urbana.
Casa Bou se encuentra en el histórico Edificio Antonio Bou, construido entre 1923 y 1927, un ícono del centro de San Salvador que ha sido cuidadosamente restaurado para albergar la nueva cafetería. El rediseño combina la elegancia del estilo Art Nouveau con la eficiencia y sostenibilidad del modelo Starbucks Greener Stores, que promueve prácticas responsables, incluyendo la instalación de equipos de bajo consumo energético y sistemas de ahorro de agua.
Como parte de su compromiso ambiental, Starbucks El Salvador ha igualado el 100% de su consumo eléctrico en todas sus tiendas mediante la compra de energía renovable, ayudando a compensar su huella de carbono.