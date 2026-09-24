Mercan Group construye su primer proyecto residencial en Panamá

Empresas & Management

El proyecto Albor at Santa María contempla residencias de dos y tres recámaras, con unidades de entre 81 y 85 m² y penthouses de hasta 176 m², todos con acabados de lujo y vistas hacia el campo de golf, el hipódromo y el perfil costero de la ciudad.

Por revistaeyn.com Mercan Group colocó la primera piedra de Albor at Santa María, su primer proyecto residencial en Panamá. Con 48 pisos y 200 apartamentos, el desarrollo marca un nuevo capítulo en el plan de expansión del grupo y reafirma su apuesta por proyectos de largo plazo en el país. El proyecto contempla residencias de dos y tres recámaras, con unidades de entre 81 y 85 m² y penthouses de hasta 176 m², todos con acabados de lujo y vistas hacia el campo de golf, el hipódromo y el perfil costero de la ciudad.

La inversión en las unidades comienza desde US$364,000, cumpliendo con el monto mínimo de inversión requerido para aplicar al Programa de Inversionista Calificado de Panamá. La entrega del proyecto está proyectada para 2028. Este hito coincide con el fortalecimiento de la estrategia de Panamá para atraer inversión extranjera, a través de nuevas disposiciones para el Programa de Inversionista Calificado. En este contexto, el sector inmobiliario se consolida como la principal vía de inversión bajo este régimen, mientras proyectos como Albor comienzan a traducir ese capital en construcción, empleo y mayor actividad económica. “El fortalecimiento del Programa de Inversionista Calificado envía una señal importante al mercado internacional: Panamá entiende que la competencia por atraer capital exige seguridad jurídica, reglas claras y mecanismos que permitan transformar la inversión en actividad económica real. Albor at Santa María representa precisamente eso: capital internacional que encuentra confianza en Panamá y se convierte en infraestructura, empleo y valor de largo plazo”, afirmó Arturo Sáenz, presidente de Mercan Panamá. Albor at Santa María se integra al plan de expansión de Mercan Group en Panamá, donde la compañía mantiene un portafolio de inversión que supera los US$200 millones.