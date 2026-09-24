Mercan Group construye su primer proyecto residencial en Panamá

Por revistaeyn.com
Mercan Group colocó la primera piedra de Albor at Santa María, su primer proyecto residencial en Panamá. Con 48 pisos y 200 apartamentos, el desarrollo marca un nuevo capítulo en el plan de expansión del grupo y reafirma su apuesta por proyectos de largo plazo en el país.
El proyecto contempla residencias de dos y tres recámaras, con unidades de entre 81 y 85 m² y penthouses de hasta 176 m², todos con acabados de lujo y vistas hacia el campo de golf, el hipódromo y el perfil costero de la ciudad.
La inversión en las unidades comienza desde US$364,000, cumpliendo con el monto mínimo de inversión requerido para aplicar al Programa de Inversionista Calificado de Panamá. La entrega del proyecto está proyectada para 2028.
Este hito coincide con el fortalecimiento de la estrategia de Panamá para atraer inversión extranjera, a través de nuevas disposiciones para el Programa de Inversionista Calificado. En este contexto, el sector inmobiliario se consolida como la principal vía de inversión bajo este régimen, mientras proyectos como Albor comienzan a traducir ese capital en construcción, empleo y mayor actividad económica.
“El fortalecimiento del Programa de Inversionista Calificado envía una señal importante al mercado internacional: Panamá entiende que la competencia por atraer capital exige seguridad jurídica, reglas claras y mecanismos que permitan transformar la inversión en actividad económica real. Albor at Santa María representa precisamente eso: capital internacional que encuentra confianza en Panamá y se convierte en infraestructura, empleo y valor de largo plazo”, afirmó Arturo Sáenz, presidente de Mercan Panamá.
Albor at Santa María se integra al plan de expansión de Mercan Group en Panamá, donde la compañía mantiene un portafolio de inversión que supera los US$200 millones.
“Este es uno de los tipos de inversión que queremos seguir promoviendo: inversión de largo plazo, nuevos proyectos y más empleo para los panameños. Desde el Gobierno Nacional hemos fortalecido el Programa de Inversionista Calificado para que Panamá tenga una mejor posición dentro del mercado internacional de migración por inversión”, señaló Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias.
La presencia del grupo en el país forma parte de una trayectoria internacional de más de tres décadas. Fundado en Canadá en 1989, Mercan Group ha acompañado a más de 4,300 inversionistas y tiene un portafolio de 34 proyectos hoteleros e inmobiliarios.
Con Albor at Santa María, Mercan Group abre un nuevo capítulo de su operación en Panamá y amplía su presencia hacia el segmento residencial, reafirmando su apuesta de largo plazo por un mercado que continúa posicionándose como destino para la inversión internacional.