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Lovemarks de la Década| Estas marcas tienen la fórmula para trascender en el tiempo

Una investigación de E&N con 2.195 participantes en seis países identifica a 135 marcas que han conquistado el afecto de los centroamericanos. La nota central de nuestra revista digital explora qué sostiene esa relación y cómo renovarla para las próximas generaciones.

Por: Revistaeyn.com Una marca puede cambiar de imagen, incorporar tecnología y conquistar nuevos mercados. Pero ¿qué hace que siga siendo querida diez años después? La respuesta atraviesa la nota central de Lovemarks de la Década, el especial de Estrategia & Negocios que documenta la relación de los centroamericanos con sus marcas más amadas. El hallazgo tiene una implicación directa para los negocios: el afecto duradero se construye cumpliendo la promesa, una experiencia a la vez. La publicidad puede acercar al consumidor; la calidad, el servicio y la coherencia le dan razones para quedarse.

La investigación de 2026 recoge las respuestas de 2.195 participantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mediante encuestas en línea distribuidas entre audiencias de E&N y paneles de consumidores. El estudio abarca 17 categorías y, en su selección de Lovemarks de la Década, reúne 135 marcas.

Lo que hay detrás de la permanencia

Dos Pinos, SIMAN, Cerveza Gallo, Espresso Americano, Flor de Caña y Bonlac encabezan las preferencias de sus respectivos países. Detrás de esas posiciones hay historias de cercanía, identidad y capacidad de adaptación que el reportaje examina con voces de empresas, especialistas y consumidores.

El análisis semántico aporta una clave: la calidad aparece en más del 50% de las menciones recopiladas. También pesan el precio y la accesibilidad, la atención al cliente, la confianza y los vínculos con la cultura y la memoria familiar. Para empresarios y responsables de mercadeo, estos resultados plantean una pregunta decisiva: ¿cómo evolucionar sin perder aquello que hizo reconocible y querida a una marca?

La próxima década también se construye hoy