Lovemarks de la Década| Estas marcas tienen la fórmula para trascender en el tiempo

Por: Revistaeyn.com
Una marca puede cambiar de imagen, incorporar tecnología y conquistar nuevos mercados. Pero ¿qué hace que siga siendo querida diez años después?
La respuesta atraviesa la nota central de Lovemarks de la Década, el especial de Estrategia & Negocios que documenta la relación de los centroamericanos con sus marcas más amadas.
El hallazgo tiene una implicación directa para los negocios: el afecto duradero se construye cumpliendo la promesa, una experiencia a la vez. La publicidad puede acercar al consumidor; la calidad, el servicio y la coherencia le dan razones para quedarse.
La investigación de 2026 recoge las respuestas de 2.195 participantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mediante encuestas en línea distribuidas entre audiencias de E&N y paneles de consumidores. El estudio abarca 17 categorías y, en su selección de Lovemarks de la Década, reúne 135 marcas.
Lo que hay detrás de la permanencia
Dos Pinos, SIMAN, Cerveza Gallo, Espresso Americano, Flor de Caña y Bonlac encabezan las preferencias de sus respectivos países. Detrás de esas posiciones hay historias de cercanía, identidad y capacidad de adaptación que el reportaje examina con voces de empresas, especialistas y consumidores.
El análisis semántico aporta una clave: la calidad aparece en más del 50% de las menciones recopiladas. También pesan el precio y la accesibilidad, la atención al cliente, la confianza y los vínculos con la cultura y la memoria familiar.
Para empresarios y responsables de mercadeo, estos resultados plantean una pregunta decisiva: ¿cómo evolucionar sin perder aquello que hizo reconocible y querida a una marca?
La próxima década también se construye hoy
El especial explora, además, cómo cambian las razones para elegir una marca entre generaciones. La trayectoria convive con nuevas expectativas de conveniencia, presencia digital, diseño y trato. Comprenderlas permite abrir nuevas puertas de entrada a una misma identidad.
Con textos de Pablo Balcáceres, María José Núñez y José Hilario Gómez, la nota central conecta los resultados con decisiones de negocio: qué preservar, qué transformar y cómo seguir mereciendo la confianza del consumidor.
Descubra los listados por país, las voces de las marcas y las claves de su permanencia en las páginas 36 a 41 de nuestra edición digital Lovemarks de la Década, disponible en: DAR CLICK AQUI