Empresas & Management

La tercera edición distinguió a la cineasta Valentina Maurel, la nadadora Alondra Ortiz, la genetista Henriette «Jetty» Raventós y la neonatóloga María del Carmen Moya. El premio nació de un proyecto que ya ha contado en cómics las historias de 90 mujeres de Costa Rica.

Por: Revistaeyn.com La cineasta Valentina Maurel, la nadadora Alondra Ortiz, la genetista Henriette «Jetty» Raventós y la neonatóloga María del Carmen Moya fueron galardonadas en la tercera edición de los Premios Ticas Poderosas. La ceremonia se celebró el jueves 26 de noviembre en el Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros (INS), en San José. El reconocimiento anual distingue los aportes de mujeres costarricenses en cuatro categorías: Cultura, Deporte, STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— y Trayectoria de Vida. Ticas Poderosas es un proyecto integral de empoderamiento que surgió en 2020 con el objetivo central de inspirar a niñas y jóvenes costarricenses a alcanzar sus sueños mediante el reconocimiento y visibilización de historias de mujeres excepcionales. Las estatuillas del premio representan a la heroína tica Francisca "Pancha" Carrasco Jiménez, campesina y referente histórica del país por su participación durante la Campaña Nacional de 1856-1857 En la edición 2026, el evento estuvo patrocinado por el INS y Holcim, y contó con la participación de María del Carmen Gamboa, directora de Ingeniería Informática de la Universidad Castro Carazo y coordinadora del proyecto "Nosotras", quien abrió la gala con una intervención sobre la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres. Carme Salleras, directora general de la Fundación GOLEES, condujo la ceremonia.

Valentina Maurel, premio en Cultura

La directora y guionista franco-costarricense nació en San José en 1988 y cursó una maestría en dirección cinematográfica en Bélgica. En 2017, su cortometraje "Paul est là" ganó el primer premio de la Cinéfondation del Festival de Cannes. Dos años después, "Lucía en el limbo" fue seleccionado para la Semana de la Crítica del mismo festival.

Con su primer largometraje, "Tengo sueños eléctricos" (2022), Maurel obtuvo el premio a la mejor dirección en Locarno y el Premio Horizontes Latinos en San Sebastián. En 2026 volvió a Cannes con "Siempre soy tu animal materno". La película compitió en la sección Una Cierta Mirada, donde su elenco recibió el premio a la mejor interpretación femenina. El filme fue elegido para representar a Costa Rica en los Goya 2027. Precisamente, Maurel estaba en Francia promocionando la película, por lo que a través de un video, compartió el premio con sus colegas cineastas y destacó que las directoras costarricenses buscan hacer cine "con prácticas más colectivas, más inclusivas, más abiertas a otras voces". La gestora cultural Laura Pacheco recibió la estatuilla en su nombre.



Alondra Ortiz, premio en Deporte

Ortiz aprendió a nadar a los 10 años, después de haber superado el miedo al agua que la afectó siendo pequeña. En los Juegos Olímpicos de París 2024 representó a Costa Rica en los 200 metros mariposa. Al año siguiente ganó siete medallas en los Juegos Centroamericanos de Guatemala y, en 2026, se quedó con el oro en los 200 metros mariposa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La nadadora vive, estudia y entrena en Estados Unidos. Al momento de la gala viajaba a China para competir en el Mundial de Natación en piscina corta. "No tengan miedo de soñar en grande", dijo en el video que envió a las niñas y jóvenes presentes. Rocío Mora, nadadora de ultramaratón en aguas abiertas, recogió la estatuilla en su nombre.

Henriette «Jetty» Raventós, premio en STEM

Raventós es médica, catedrática de la Escuela de Biología e investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica (UCR). Se graduó en Medicina en esa universidad, obtuvo una maestría en Bioquímica y realizó un posdoctorado en Genética Humana en la Universidad de California en Berkeley.

Desde 1996 dirige investigaciones sobre factores genéticos asociados con el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el alzhéimer. Por su trayectoria y sus aportes recibió en 2025 el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight, correspondiente a 2024. Durante la ceremonia, pidió ampliar la participación de las mujeres en ciencia y tecnología y subrayó el valor de la diversidad de perspectivas en la investigación.

María del Carmen Moya, premio a la Trayectoria

Moya, quien cumplirá 100 años en marzo de 2027, se formó como médica y pediatra en Filadelfia y se especializó en neonatología en Estados Unidos. Fue la primera profesional inscripta en esa especialidad ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

En 1965 asumió la atención del Servicio de Prematuros del Hospital Nacional de Niños. Impulsó la creación del Servicio de Neonatología y el establecimiento de cuidados intensivos para recién nacidos prematuros. También publicó la primera "Guía para el Manejo del Recién Nacido" y gestionó el primer posgrado en Neonatología del país, que comenzó en 1979. Al recordar su labor en la gala, Moya destacó los avances en la supervivencia de los bebés prematuros. Ticas Poderosas nació en 2020 como un proyecto digital para acercar a niñas y jóvenes costarricenses a las historias de mujeres de distintas épocas y profesiones. La iniciativa, dirigida por Daniel Zueras, publicó en 2022 el primer volumen de la colección "Cuentos para soñar". Desde entonces ha editado cinco libros-cómic a todo color, en español e inglés, con 18 historias por volumen. Los 90 perfiles publicados incluyen a científicas, juristas, educadoras, artistas, deportistas, empresarias y mujeres de la política. El proyecto también publica entrevistas y perfiles en línea y produce contenidos audiovisuales. Ha dedicado una temporada a las mujeres en la industria de los videojuegos y tres a "eSTEAMadas", una serie que abarca ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Para marzo de 2027, durante el Mes de la Mujer, Ticas Poderosas prevé publicar su sexto volumen. La edición, titulada "100 historias de Ticas Poderosas", reunirá los 90 perfiles ya publicados y sumará diez nuevos.





