Tigo El Salvador nombra a Mauricio Marenco como su nuevo Gerente General

Marenco ha transitado por roles desde la gestión de operaciones de TI hasta la dirección comercial de alto impacto. Su más reciente posición fue la de CEO de Tigo Nicaragua, cargo que desempeñó a partir de mayo de 2024.

Tigo El Salvador anunció la incorporación de Mauricio Marenco como su nuevo Gerente General, quien cuenta con más de 16 años de carrera dentro de Millicom (Tigo).

Previo a ello, lideró durante más de seis años la vicepresidencia de Business-to-Customer (B2C) en El Salvador, donde impulsó el crecimiento de la base de clientes y la evolución de la propuesta de valor para el consumidor. También ocupó la Vicepresidencia de Ventas y Distribución.

Es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de certificaciones en liderazgo digital del INCAE Business School.



"El Salvador es un mercado que me apasiona. Asumo este liderazgo con la convicción de que Tigo tiene la responsabilidad y la capacidad de acelerar la transformación digital del país: crear las condiciones para que las empresas crezcan, para que los ciudadanos accedan a mejores oportunidades", dijo Marenco.