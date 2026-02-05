Millicom adquiere el 67,5 % de las acciones de Movistar Colombia

De esta forma Millicom, con sede en Luxemburgo, adquiere 2.301.779.819 títulos de propiedad del grupo español en Colombia Telecomunicaciones, también denominada Coltel, reveló la BVC en un boletín informativo para sociedades comisionistas de bolsa.

El operador de telefonía móvil Millicom adquirió mediante una OPA el 67,5 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), de propiedad de Telefónica Hispanoamérica, como parte de un negocio que le permitirá tomar el control de la compañía, informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Esta operación hace parte de un acuerdo previo de compraventa con Millicom anunciado el 13 de marzo de 2025 por Telefónica Hispanoamérica pero faltaba materializarla.

La OPA fue presentada el pasado 20 de enero por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, "que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad", y máxima de 2.330.868.118, correspondientes al 68,35 %.

En noviembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración condicionada de las operadoras Movistar y Tigo, controlada por Millicom, porque ofrece "beneficios potenciales" para los usuarios y el mercado colombiano, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de la compañía mexicana Claro.

Dicha aprobación era necesaria para facilitar la venta a Millicom de las acciones de Telefónica Hispanoamérica, filial de la española Telefónica, en Colombia Telecomunicaciones por US$400 millones, según el acuerdo de marzo de 2025.

El 32,5 % restante de las acciones de Coltel pertenecen al Gobierno colombiano, que el 30 de diciembre publicó un decreto con el que aprobó la venta de 1.108.269.271 acciones ordinarias que tiene en la compañía.