TikTok explora los pagos entre usuarios a través de mensajes directos

Empresas & Management

El código señala que los usuarios que reciban dinero podrán tocar una opción para aceptar los pagos antes de que estos caduquen. Los remitentes recibirían notificaciones sobre el estado de las transacciones mediante alertas automáticas o en su bandeja de entrada.

Por revistaeyn.com TikTok está desarrollando una función que permitiría a los usuarios enviarse dinero entre sí mediante mensajes directos, ampliando la incursión de la plataforma de redes sociales en los servicios financieros, informó Bloomberg. La función en desarrollo utilizaría TikTok Pay, que ya opera en el sudeste asiático, para procesar las transacciones. El código descubierto en la versión actual de la aplicación de TikTok para iPhone en Estados Unidos reveló indicios de esta próxima incorporación.

El código señala que los usuarios que reciban dinero podrán tocar una opción para aceptar los pagos antes de que estos caduquen. Los remitentes recibirían notificaciones sobre el estado de las transacciones mediante alertas automáticas o en su bandeja de entrada. El código también hace referencia a una opción para incluir un mensaje junto con los pagos, de manera similar al servicio Venmo de PayPal Holdings Inc. Las acciones de empresas estadounidenses de transferencia de dinero, entre ellas PayPal y Western Union, cayeron con fuerza después de que se conociera la noticia. Actualmente, TikTok Pay opera únicamente en Vietnam, Malasia y Tailandia, donde se utiliza para realizar compras en TikTok Shop. ByteDance Ltd., propietaria global de TikTok, podría finalmente no lanzar la función de pagos entre usuarios, pero el trabajo de ingeniería indica que la compañía está explorando esta posibilidad.