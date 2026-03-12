Visa lanza herramienta que permite modernizar procesamientos de pagos

Finanzas

Visa Intelligent Authorization proporciona una capacidad moderna de autorización que puede procesar transacciones de pagos a través de las principales redes de tarjetas mediante una única integración.

Por revistaeyn.com Visa anunció el lanzamiento de Visa Intelligent Authorization (autorización inteligente de Visa), una nueva herramienta de Visa Acceptance Platform (plataforma de aceptación de Visa) que permite a bancos y otras instituciones modernizar su procesamiento de pagos a través de una única conexión API, ayudando a eliminar la necesidad de costosas y prolongadas reconstrucciones de infraestructura. La autorización es fundamental para el funcionamiento de los pagos digitales: los adquirentes envían solicitudes de autorización en tiempo real a través de redes de tarjetas a los bancos, que los aprueban o rechazan en cuestión de segundos.

Sin embargo, los sistemas tradicionales pueden tener dificultades manejando los volúmenes y la complejidad de los datos actuales, lo que resulta en declinaciones erróneas, mayores costos y limitación de la innovación. Visa Intelligent Authorization ayuda a mitigar estos desafíos al proporcionar una capacidad moderna de autorización que puede procesar transacciones a través de las principales redes de tarjetas mediante una única integración. La solución ofrece un 99.999 % de tiempo de actividad y alcanza una tasa media de aprobación del 96.3 % a nivel global, ambos indicadores situados como referentes líderes en la industria. El motor de aprendizaje automático del producto analiza los datos de transacciones en tiempo real para ayudar a optimizar las decisiones de enrutamiento en función de las reglas de la red, los programas de la industria y las regulaciones regionales. También proporciona alertas instantáneas de riesgo y un portal centralizado con un panel de análisis completo para agilizar la supervisión, la liquidación y el cumplimiento normativo.