Visa lanza herramienta que permite modernizar procesamientos de pagos

Por revistaeyn.com
Visa anunció el lanzamiento de Visa Intelligent Authorization (autorización inteligente de Visa), una nueva herramienta de Visa Acceptance Platform (plataforma de aceptación de Visa) que permite a bancos y otras instituciones modernizar su procesamiento de pagos a través de una única conexión API, ayudando a eliminar la necesidad de costosas y prolongadas reconstrucciones de infraestructura.
La autorización es fundamental para el funcionamiento de los pagos digitales: los adquirentes envían solicitudes de autorización en tiempo real a través de redes de tarjetas a los bancos, que los aprueban o rechazan en cuestión de segundos.
Sin embargo, los sistemas tradicionales pueden tener dificultades manejando los volúmenes y la complejidad de los datos actuales, lo que resulta en declinaciones erróneas, mayores costos y limitación de la innovación.
Visa Intelligent Authorization ayuda a mitigar estos desafíos al proporcionar una capacidad moderna de autorización que puede procesar transacciones a través de las principales redes de tarjetas mediante una única integración. La solución ofrece un 99.999 % de tiempo de actividad y alcanza una tasa media de aprobación del 96.3 % a nivel global, ambos indicadores situados como referentes líderes en la industria.
El motor de aprendizaje automático del producto analiza los datos de transacciones en tiempo real para ayudar a optimizar las decisiones de enrutamiento en función de las reglas de la red, los programas de la industria y las regulaciones regionales. También proporciona alertas instantáneas de riesgo y un portal centralizado con un panel de análisis completo para agilizar la supervisión, la liquidación y el cumplimiento normativo.
Las carteras digitales, las stablecoins y nuevas formas de comercio (como el comercio agéntico) están aumentando tanto el volumen como la complejidad de las transacciones que fluyen a través de los sistemas de autorización.
Una encuesta reveló que en América Latina aproximadamente dos de cada tres consumidores ya han utilizado autenticación biométrica para autorizar un pago, siete de cada diez ya usan herramientas de compra impulsadas por IA, y el 62 % afirma que consideraría usar stablecoins para enviar dinero al extranjero en el futuro.
“Estamos entrando en una nueva era de pagos: una en la que los agentes de IA pueden comprar por nosotros, las stablecoins pueden liquidar transferencias al instante y las autorizaciones biométricas forman parte habitual de las formas de pago de los consumidores", dice Leonardo J. Collado, líder de Servicios de Valor Agregado para Visa América Latina y el Caribe.
Visa Intelligent Authorization está disponible para los adquirentes elegibles como parte de Visa Acceptance Platform, proporcionando una base escalable para el procesamiento moderno de pagos a medida que la industria sigue evolucionando.